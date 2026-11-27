Por: Gol Caracol

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La despedida de Marc Márquez del mundo de la competición ha provocado una ola de reacciones y reflexiones, tanto en la prensa deportiva como entre los aficionados del motociclismo. El piloto español sorprendió al anunciar su retiro utilizando una puesta en escena creativa con carteles, inspirados en la película ‘Love Actually’, cuyo contenido solo sabía su hermano Álex desde la carrera en Motegi, Japón, y que eligieron compartir de esta manera para evitar filtraciones y maximizar el impacto de la noticia. Según lo narrado en la multitudinaria conferencia de prensa recogida por Caracol TV, Márquez confesó que el temor que lo impulsó a tomar esta decisión no fue la velocidad en sí, sino el riesgo permanente de sufrir lesiones graves, especialmente tras las complicaciones médicas que vivió en los últimos años.

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Durante el evento, Márquez estuvo acompañado de familiares, su pareja y colegas de la máxima categoría, subrayando el profundo respeto y cercanía que ha forjado en el entorno de MotoGP. Insistió en que se retira “a su manera”, fiel a su estilo, y agradeció especialmente a Dani Pedrosa, leyenda de MotoGP, quien le recomendó cuidar su salud física y mental y le animó a prometerle a su cuerpo que este sería el final. De acuerdo con las declaraciones reproducidas por Caracol TV, Márquez describió los años recientes, especialmente entre 2020 y 2023, como los más difíciles de su carrera, marcados por lesiones y operaciones que minaron su confianza.

En este contexto, el paso por escuderías como Gresini y Ducati representó una segunda vida para él, breve pero significativa. Márquez admitió que los buenos resultados a menudo maquillaban el sufrimiento personal vivido fuera de la pista. Reconoció sentir miedo no a la competencia, sino a las secuelas físicas, incluyendo episodios de diplopía, es decir, visión doble, que experimentó después de ciertos grandes premios y que se convirtieron en un factor clave para reducir los riesgos a medida que avanzaba la temporada.

El piloto enfatizó el orgullo por su trayectoria, los títulos conquistados —diez campeonatos del mundo, ocho en la categoría reina MotoGP— y el apoyo recibido desde sus inicios en 2008. Aludió a la importancia de su hermano, Álex Márquez, como figura fundamental durante todo el proceso. Finalmente, admitió que su deseo es ser recordado como un competidor entregado, profesional y siempre dispuesto a ir al límite por la victoria, aunque reconoció que en ocasiones ese compromiso fue excesivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Marc Márquez decidió retirarse de MotoGP y cuáles fueron sus motivos principales?

Marc Márquez anunció su retiro de MotoGP principalmente debido al miedo a seguir sufriendo lesiones graves y las complicaciones físicas que arrastró en los últimos años, en particular entre 2020 y 2023. Declaró que episodios como la visión doble (diplopía) y la presión física de mantenerse competitivo le hicieron replantearse la continuidad, optando finalmente por retirarse en plenitud y cuidar su salud, según lo explicó el propio Márquez en la rueda de prensa citada por Caracol TV.

¿Qué es la diplopía y cómo afectó a Marc Márquez en su carrera como piloto?

La diplopía es una alteración visual que provoca visión doble, es decir, percibir dos imágenes de un solo objeto. Marc Márquez experimentó este problema tras caídas y operaciones recientes, lo que influyó decisivamente en su decisión de asumir menos riesgos en pista y finalmente retirarse, según explicó durante la conferencia donde hizo oficial su despedida, registrada por Caracol TV.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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