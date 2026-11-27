Por: Gol Caracol

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El fútbol islandés se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del guardameta Ingvar Jónsson a los 37 años de edad. La triste noticia fue comunicada de forma conjunta por su club actual, el Víkingur Reykjavík, y por la Federación Islandesa de Fútbol (KSI). El arquero no pudo superar un cáncer que le fue diagnosticado a comienzos de la presente temporada.

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Trayectoria y presencia internacional

Jónsson contó con una destacada carrera tanto en el balompié de su país como vistiendo los colores de la selección nacional de Islandia:

Etapa en el Víkingur: Formaba parte de la plantilla del Víkingur desde febrero de 2020, consolidándose como uno de los referentes de la escuadra.

Formaba parte de la plantilla del Víkingur desde febrero de 2020, consolidándose como uno de los referentes de la escuadra. Hito histórico en 2016: Hace una década fue incluido en la convocatoria oficial de la selección islandesa para disputar la Eurocopa de Francia 2016, torneo histórico para el balompié de ese país.

Hace una década fue incluido en la convocatoria oficial de la selección islandesa para disputar la Eurocopa de Francia 2016, torneo histórico para el balompié de ese país. Carrera con la selección: Vistió la camiseta de la selección absoluta en ocho ocasiones a nivel internacional, retirándose del combinado nacional en junio de 2022.

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La lucha del guardameta contra la enfermedad tuvo un momento de especial emotividad el pasado mes de junio. Durante la disputa de un partido de preparación frente a la selección de Argentina en Estados Unidos —enmarcado en la preparación previa al Mundial—, los jugadores de la plantilla islandesa posaron ante los medios luciendo la camiseta de Jónsson para enviarle públicamente un mensaje de aliento y solidaridad en su batalla contra el cáncer.

Según ‘Mundo Deportivo’, Jónsson tuvo interesante palmarés jugando en su país. Así destacó que “fue cinco veces campeón de la Liga islandesa, tres de Copa y otras tres de Supercopa, su último partido profesional fue en mayo de este mismo año”.

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