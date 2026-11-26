Un brote de violencia en las tribunas del estadio Atanasio Girardot empañó el clásico paisa entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, disputado por la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga Betplay.

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Aunque las autoridades locales habilitaron el ingreso de ambas parcialidades al escenario antioqueño buscando promover la convivencia pacífica, la medida desencadenó serios desórdenes durante la etapa complementaria en el costado norte.

Los seguidores del ‘Poderoso’ ocuparon la gradería norte del recinto deportivo, ubicándose inmediatamente contiguos a los simpatizantes del conjunto verdolaga situados en el sector oriental del estadio.

La aparente tranquilidad desapareció alrededor del minuto 56, instante en que Elías Cabrera marcó la segunda anotación a favor de Atlético Nacional, equipo que ejercía como anfitrión del compromiso.

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Grabaciones divulgadas ampliamente en plataformas digitales, como la cuenta de X del diario El Colombiano, muestran cómo varios espectadores del DIM arrojaron diversos objetos contundentes contra seguidores rivales, quienes respondían simultáneamente realizando gestos desafiantes desde su localidad.

#Deportes I El clásico paisa de la segunda fecha de los cuadrangulares transcurrió en paz hasta el minuto 56 en las tribunas del escenario deportivo, donde hay aficionados de ambos equipos. Después del gol de Elías Cabrera, que le dio la ventaja 2-1 a Nacional, inició una pelea entre aficionados del DIM, ubicados en la parte baja de la tribuna norte, justo en la zona que colinda con zona de abajo de oriental, frente a hinchas del cuadro verde que estaban ubicados en esa parte de la tribuna que está cerca de la cancha Marte 1. 📷: @brandonmg_15 — El Colombiano (@elcolombiano) November 26, 2026

Ante la escalada de agresiones, efectivos de la Policía Nacional intervinieron oportunamente en las gradas mientras el encuentro continuaba disputándose con normalidad sobre el césped medellinense.

Paralelamente, los altavoces oficiales del Atanasio Girardot emitieron llamados reiterados exigiendo compostura a ambas aficiones, logrando controlar rápidamente el altercado sin lamentar consecuencias mayores ni personas gravemente lesionadas.

Remontada verdolaga liderada por James Rodríguez en el campo

En el plano estrictamente futbolístico, Atlético Nacional disipó los cuestionamientos recientes al imponerse con contundencia 3-1 en el derbi regional, resultado que catapultó al equipo dirigido por Lucas González hasta el liderato del grupo A.

Inicialmente, Deportivo Independiente Medellín sorprendió al abrir el marcador en el minuto 25 por intermedio de Keiner Klinger, poniendo en aprietos tempranos al cuadro local.

Sin embargo, el conjunto verdolaga reaccionó pasada la media hora de juego gracias a un cabezazo certero de William Tesillo tras una precisa asistencia ejecutada por James Rodríguez.

El trámite del compromiso cambió definitivamente en el minuto 40 cuando el árbitro sancionó con tarjeta roja directa a Jeison Medina, dejando en inferioridad numérica al elenco visitante.

Posteriormente, Elías Cabrera decretó el 2-1 parcial tras aprovechar otro servicio magistral de James Rodríguez, mientras Alfredo Morelos selló la victoria definitiva mediante un potente remate de media distancia.

Con este triunfo categórico en Medellín, el club antioqueño consolida sus aspiraciones hacia la final mientras las autoridades evalúan nuevas medidas de seguridad para futuros clásicos.

¿Cuándo son los próximos partidos del grupo A de Liga Betplay?

Los próximos partidos del Grupo A en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II se disputarán el sábado 28 y domingo 29 de noviembre por la tercera fecha.

La jornada de esta zona iniciará el sábado 28 de noviembre a las 7:30 de la noche, cuando Independiente Santa Fe reciba en Bogotá al líder Atlético Nacional.

Este compromiso decisivo por la punta del cuadrangular tendrá como escenario el estadio Nemesio Camacho El Campín y contará con transmisión televisiva exclusiva a través de Win Sports +.

Por su parte, la programación de la tercera fecha del Grupo A concluirá el domingo 29 de noviembre a las 6:30 de la tarde en territorio antioqueño.

En ese horario, Deportivo Independiente Medellín enfrentará como local a Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot, encuentro que se verá por Win Sports y Win Sports +.

Tras completarse las dos primeras jornadas, Atlético Nacional lidera el cuadrangular con cuatro puntos, seguido por Independiente Santa Fe con tres unidades e Independiente Medellín también con tres.

Entretanto, Once Caldas ocupa la cuarta casilla con apenas un punto y una diferencia de gol negativa de menos tres, necesitando sumar urgentemente en Medellín para seguir compitiendo.

Posteriormente, la cuarta fecha del Grupo A abrirá los duelos de vuelta el miércoles 2 de diciembre con los enfrentamientos cruzados en Manizales y la capital antioqueña.

Ese miércoles a las 6:20 de la tarde, Once Caldas recibirá a Independiente Medellín en el estadio Palogrande, mientras Atlético Nacional enfrentará a Santa Fe a las 8:30.

De esta manera, los cuatro clubes afrontan dos jornadas seguidas determinantes donde cada punto resulta decisivo para alcanzar el cupo hacia la gran final del fútbol profesional colombiano.

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