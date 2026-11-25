Por: Noticiero 90 minutos

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Deportivo Cali sufrió una derrota 2-1 frente al América de Cali en el clásico vallecaucano, durante los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Según información publicada por 90 Minutos, el técnico del conjunto ‘azucarero’, Rafael Dudamel, analizó qué determinó la caída, haciendo énfasis en los aspectos defensivos, las diferencias entre el primer y segundo tiempo y la urgencia de sumar en la próxima fecha.

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De acuerdo con Dudamel, Deportivo Cali llegaba con una valiosa racha de partidos invicto, sustentada principalmente en la solidez de su sistema defensivo. No obstante, esa fortaleza no se reflejó ante América, algo que el propio entrenador reconoció en rueda de prensa: “Durante toda esta seguidilla de partidos en donde no conocíamos la derrota, no significa que todo se hacía bien, pero veníamos teniendo un muy buen comportamiento defensivo”. El equipo contrario aprovechó los espacios y dificultades generadas entre la primera línea de volantes y los defensores centrales, lo cual terminó influyendo en el resultado final.

En el análisis posterior al partido, Dudamel puntualizó que, a pesar del tropiezo, Deportivo Cali tuvo una destacada respuesta ofensiva en el segundo tiempo. Sin embargo, esa reacción no bastó para revertir los dos tantos recibidos. Según el técnico, la movilidad de los jugadores escarlatas —y especialmente la interiorización de Quiñones— generó desafíos importantes para su plantilla, ya que ese desajuste defensivo permitió que América obtuviera ventaja.

El entrenador también explicó que hay factores como el cansancio y el desgaste físico que inciden en el desarrollo de los partidos, además de los cambios realizados en la segunda parte. A pesar de ello, valoró positivamente la actitud del grupo: “Claro que actitudinalmente, que es lo que podemos controlar, nos corresponde poder llegar bien al partido, a poder llegar desde el primer minuto y tener esa actitud del segundo tiempo”.

Pese al resultado adverso, Dudamel subrayó que el plantel permanece enfocado y con confianza de cara a los compromisos siguientes, considerando que el próximo encuentro será crucial para las aspiraciones del equipo en esta recta final. El técnico cerró con un mensaje claro: “Ahora seguro el próximo partido vamos a ir con todo porque necesitamos los tres puntos”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué perdió Deportivo Cali el clásico vallecaucano frente al América?

El técnico Rafael Dudamel señaló como factores principales para la derrota la pérdida de solidez defensiva y los espacios concedidos entre volantes y defensores centrales, los cuales fueron aprovechados por el América. A pesar de la buena respuesta ofensiva en el segundo tiempo, las desatenciones y la movilidad del rival influyeron en el marcador final, según información de 90 Minutos.

¿Qué le espera a Deportivo Cali tras la derrota ante América en la Liga BetPlay?

Rafael Dudamel manifestó que el equipo mantiene su confianza y que el próximo partido será determinante para las aspiraciones del club en la fase semifinal de la Liga BetPlay. El técnico expresó que buscarán la victoria en la siguiente fecha, conscientes de la importancia de sumar tres puntos para seguir en carrera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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