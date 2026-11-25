El futuro de Rodrigo Contreras en Millonarios podría definirse en los próximos días, luego de que el delantero argentino tuviera una destacada actuación en el partido frente a Atlético Bucaramanga por los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. El atacante marcó dos goles en el estadio El Campín y recibió el respaldo de los hinchas, quienes corearon su nombre cuando fue sustituido y pidieron que continúe en el equipo.

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La presentación del futbolista también tuvo como espectador a Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva de Millonarios, en un momento clave para resolver su situación contractual. Después del compromiso, Contreras habló sobre la posibilidad de permanecer en Bogotá y dejó claro que su intención es seguir defendiendo los colores del conjunto embajador.

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“Ojalá que me pueda quedar por mucho tiempo. Vino mi representante, él se va a encargar de hablar con el club, hay tiempo de una semana más“, manifestó el argentino en la zona mixta. Además, aseguró que está concentrado en responder dentro de la cancha y demostrarle a la institución y a los aficionados su compromiso con el equipo.

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El delantero también expresó que tiene un objetivo claro si logra continuar en Millonarios: conquistar un título y dejar su nombre en la historia del club. “Estoy muy contento acá, la idea es salir campeón con Millonarios y entrar en la historia del club. Ese es el objetivo que tengo y voy a dar todo de mí para cumplirlo”, agregó.

Sin embargo, su permanencia depende de las negociaciones entre su representante y la dirigencia azul. Millonarios tiene plazo hasta el próximo lunes 30 de noviembre para ejecutar la opción de compra de sus derechos deportivos, que pertenecen a Antofagasta de Chile. El principal obstáculo sería el valor de la transferencia, que superaría el millón de dólares, aunque la cifra no ha sido confirmada oficialmente, informó Futbolred.

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