Así como un comunicador se sinceró sobre su situación laboral, Carlos Antonio Vélez reveló mediante su cuenta oficial en X nuevos detalles sobre la negociación por los derechos de televisión del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

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Según informó el comentarista, quien forma parte del equipo editorial de Win Sports, el canal radicó formalmente el viernes 20 de noviembre de 2026 la documentación requerida ante la Dimayor.

“Ayer tarde radicó Win en Dimayor los documentos necesarios para continuar una negociación de renovación”, afirmó Vélez al detallar el avance administrativo del proceso contractual en Bogotá.

El comunicador destacó que la propuesta económica presentada por la cadena televisiva supera incluso las condiciones financieras establecidas dentro del convenio vigente con los clubes profesionales colombianos.

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“Sin conocer detalles la propuesta de Win no solo igualó la existente sino que la mejoró”, precisó el analista deportivo sobre el alcance de la oferta radicada frente a otras que compiten por los derechos televisivos del fútbol colombiano.

Asimismo, resaltó que el modelo planteado busca fortalecer integralmente el espectáculo futbolístico mediante el respaldo corporativo de las dos sociedades propietarias del canal deportivo en Colombia.

“Demostrando esta y es fácil comprobarlo que se trata de una empresa sólida, seria, con respaldo económico, trayectoria y dos pilares fundamentales”, subrayó el periodista en su publicación.

Más allá del reporte noticioso, Carlos Antonio Vélez expresó una contundente opinión respecto al valor real del torneo local frente a las altas sumas ofrecidas por transmisiones televisivas.

“Pagar esa cifra descomunal y más por un producto que no vale tanto, es solo la consecuencia de las características enunciadas”, cuestionó con franqueza el comentarista de Win Sports.

De igual manera, advirtió que los directivos del balompié nacional enfrentan ahora la responsabilidad institucional de invertir adecuadamente esos recursos para elevar la calidad competitiva del certamen.

“Es también una oportunidad para que hagan buen uso del dinero los equipos y mejoren no solamente el juego sino sus estructuras y la competencia misma”, señaló Vélez.

En ese sentido, insistió en que la inyección financiera debe servir para superar el estancamiento futbolístico mostrado por los clubes profesionales durante las recientes temporadas oficiales.

“Veremos qué pasa ahora está la pelota en la cancha de la Dimayor para cerrar esta brecha”, concluyó el mensaje divulgado en la red social X.

De esta forma, la División Mayor del Fútbol Colombiano deberá evaluar los términos presentados y definir el futuro de las transmisiones televisivas en territorio colombiano.

¿Qué pasa con propuestas por derechos de televisión del fútbol colombiano?

La adjudicación de los derechos de televisión del Fútbol Profesional Colombiano a partir de 2027 entra en una etapa decisiva tras presentarse dos propuestas formales ante los directivos.

Inicialmente, la empresa Go Sports, liderada por Mauricio Correa, radicó una oferta económica cercana a los 90 millones de dólares anuales para transmitir todas las categorías profesionales nacionales.

Esa propuesta externa presentada en septiembre generó un fuerte remezón institucional entre los presidentes de los clubes afiliados, quienes buscan incrementar sustancialmente sus ingresos audiovisuales desde 2027.

Ante ese escenario, el actual operador Win Sports ejerció su cláusula contractual de opción preferencial, la cual permite igualar o superar propuestas externas antes del vencimiento establecido.

Win Sports entregó su contraoferta oficial antes del plazo límite fijado para este sábado 21 de noviembre de 2026 en Bogotá, buscando conservar la operación televisiva.

Paralelamente, Caracol Televisión y su plataforma digital Ditu desmintieron categóricamente cualquier alianza empresarial con Win Sports para presentar conjuntamente dicha propuesta audiovisual por el campeonato colombiano.

La directiva televisiva exhortó públicamente a consultar únicamente canales institucionales y evitar difundir versiones no confirmadas sobre eventuales asociaciones comerciales alrededor de las transmisiones del torneo.

Con ambos ofrecimientos radicados formalmente, ya no existe posibilidad contractual de abrir nuevas subastas ni rondas adicionales de contrapropuestas económicas entre los oferentes interesados en el negocio.

De acuerdo con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, la decisión definitiva recaerá exclusivamente sobre la Asamblea General de la Dimayor.

Dicha reunión extraordinaria fue convocada para el próximo miércoles 25 de noviembre de 2026 en Bogotá, donde participarán los representantes de los 36 clubes profesionales afiliados.

Durante esa sesión decisiva, los dirigentes analizarán detalladamente el alcance financiero, la cobertura nacional e internacional y la distribución de ingresos entre equipos de primera y segunda división.

Mientras ocho clubes tradicionales impulsan un reparto proporcional al mérito deportivo y audiencia, otras instituciones defienden mantener el esquema equitativo vigente dentro del balompié profesional colombiano.

Así, el miércoles 25 de noviembre quedará definido qué operador asumirá las transmisiones oficiales de las competencias profesionales del fútbol colombiano durante los próximos años.