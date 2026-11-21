Por: Gol Caracol

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La Selección Colombia Sub-17 vivió un debut emocionante y desafiante en el Mundial de la categoría este sábado 11 de noviembre, al enfrentarse contra Japón en un partido disputado durante la mañana en el territorio colombiano. De acuerdo con el reporte, el encuentro estuvo marcado por el juego táctico y la compleja estrategia de los nipones, que pusieron en aprietos tanto al ataque como a la defensa del equipo nacional. Sin embargo, a pesar de las dificultades impuestas por el adversario, la escuadra colombiana perseveró y consiguió una victoria clave en sus aspiraciones dentro del torneo global.

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El triunfo colombiano se consolidó con goles anotados por Miguel Agámez y Samuel Martínez, quienes se destacaron con su capacidad de definición en momentos cruciales del compromiso. Cabe resaltar que Japón logró empatar el partido durante la primera mitad, gracias a una anotación de Kakeru Saito, lo que añadió tensión y exigió una reacción inmediata por parte de Colombia. Finalmente, el equipo cafetero superó el reto y se llevó los tres puntos fundamentales en este arranque del certamen mundial.

En cuanto a la dinámica del grupo L, el mismo reporte señala que Serbia venció a Honduras por 2-0, resultado con el cual se adueñó momentáneamente del liderato de la zona. Serbia ostenta una mayor diferencia de goles en comparación con la Selección Colombia, situación que definió la posición de cada equipo en la tabla clasificatoria tras la primera jornada.

Por lo anterior, el orden de la tabla en el grupo L refleja la importancia del triunfo colombiano, ya que cada punto y diferencia de gol puede determinar el destino de los equipos en la ronda de eliminación directa. Los detalles del enfrentamiento y la evolución de la tabla pueden seguirse a través de registros y publicaciones en redes sociales, como la compartida en la cuenta de Instagram vinculada en la información proporcionada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo quedó la Selección Colombia Sub-17 en la tabla de posiciones del grupo L después de vencer a Japón?

Colombia quedó en la segunda posición del grupo L luego de conseguir una victoria frente a Japón. Sin embargo, Serbia encabeza la tabla debido a su diferencia de goles, ya que ganó su partido contra Honduras por 2-0, superando así a la Selección Colombia en ese criterio.

¿Quiénes anotaron los goles en el partido entre Colombia Sub-17 y Japón en el Mundial?

En el encuentro, Miguel Agámez y Samuel Martínez marcaron para la Selección Colombia Sub-17, mientras que la selección de Japón igualó momentáneamente el marcador con un gol de Kakeru Saito en la primera parte del juego.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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