El primer partido del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay tuvo que ser interrumpido cuando apenas se disputaban siete minutos del primer tiempo. Las fuertes lluvias y las descargas eléctricas obligaron al árbitro a detener el compromiso.

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El encuentro entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, que se disputaba este viernes 20 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot, tuvo que ser detenido por las condiciones climáticas que se presentaban en la capital antioqueña.

La intensa lluvia que cayó sobre Medellín afectó el desarrollo normal del compromiso y estuvo acompañada de actividad eléctrica en los alrededores del escenario deportivo. Por esa razón, el árbitro decidió detener las acciones para proteger a los jugadores y demás protagonistas.

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Según los reportes de la transmisión, el partido apenas había llegado a los siete minutos del primer tiempo cuando se produjo la interrupción. El juez ya había advertido a los capitanes de ambos equipos sobre las condiciones meteorológicas antes de ordenar la pausa.

Al momento de la suspensión, el marcador estaba 0-0. Los futbolistas se retiraron del terreno de juego mientras se evaluaba si las condiciones permitían reanudar el encuentro.

🚨⛈️ ¡PARTIDO SUSPENDIDO EN EL ATANASIO GIRARDOT! Debido a una tormenta eléctrica y por razones de seguridad, fue suspendido el compromiso entre Medellín y Santa Fe. 📺 Disfruta de #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win+Fútbol y https://t.co/h0xVwPCsWS https://t.co/xrzis37xC0 — Win Sports (@WinSportsTV) November 20, 2026

¿Por qué se detuvo Medellín vs. Santa Fe?

La tormenta eléctrica y las fuertes precipitaciones fueron las razones que llevaron a detener el compromiso. La decisión buscó evitar riesgos para los futbolistas y el cuerpo arbitral ante la presencia de descargas eléctricas.

El encuentro correspondía a la primera fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales, zona que también integran Atlético Nacional y Once Caldas.

Muy moderno el drenaje del estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

Partido DIM VS Santafe, suspendido por condiciones climáticas.

Y pidiendo la sede para las eliminatorias…ombeee…! https://t.co/dbWMFW7mRe — Jose Molinares Campillo (@JoseMolinaresC1) November 20, 2026

Medellín y Santa Fe buscaban comenzar con una victoria su camino hacia la final del campeonato, pero la tormenta terminó convirtiéndose en protagonista del arranque de los cuadrangulares.

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