El estadio El Campín de Bogotá tendrá un nuevo concierto el próximo sábado 21 de noviembre, apenas unos días antes del inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. El evento reunirá a varias figuras del vallenato romántico, una programación que vuelve a poner sobre la mesa la discusión por el uso del escenario deportivo y su disponibilidad para los partidos del fútbol colombiano.

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La presentación fue anunciada por Diomar García Eventos, RCely y Stage Eventos, que convocaron a un grupo de artistas reconocidos del género. La nómina estará encabezada por Jean Carlos Centeno, Alex Manga, Binomio de Oro, Nelson Velásquez, Hebert Vargas y Miguel Morales, además de Daniel Calderón y Los Gigantes, Amin Martínez y Alex Martínez.

(Vea también: Cómo va la obra del nuevo estadio El Campín: ya hay más movimiento y maquinaria pesada)

El anuncio cobra relevancia por la polémica que se ha presentado alrededor de la programación de conciertos en El Campín y las condiciones de la gramilla. El pasado 23 de octubre, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) recomendó a Sencia, empresa encargada de la operación del estadio, no hacer uno de los espectáculos previstos para noviembre, Megaland. La entidad pidió priorizar los compromisos futbolísticos y proteger el estado de la cancha.

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En ese momento, el director del IDRD señaló que el terreno de juego estaba en condiciones aceptables para los partidos, aunque todavía podía mejorar. También recordó que el contrato y la Ley de Espectáculos Públicos establecen la prioridad del fútbol, si bien Sencia conserva autonomía sobre la operación del escenario. La confirmación de este nuevo espectáculo vuelve a poner en discusión el equilibrio entre los eventos musicales y el calendario deportivo.

¿Cuándo juegan Millonarios y Santa Fe en El Campín?

La fecha del concierto también llama la atención porque llega justo antes de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, una etapa en la que los equipos necesitan contar con El Campín para disputar sus compromisos. Millonarios juega su primer partido de los cuadrangulares el martes 24 de noviembre contra Bucaramanga a las 6:20 p. m., mientras que Santa Fe lo hará el 25 contra Once Caldas a las 6:20 p. m.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.