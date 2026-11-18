Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La final de la Copa Sudamericana 2026 promete ser un evento memorable para los aficionados al fútbol en Colombia y toda Sudamérica. El encuentro decisivo entre Boca Juniors, de Argentina, y Atlético Mineiro, de Brasil, se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, uno de los escenarios más emblemáticos del país. Según la información proporcionada por Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia, la cobertura especial de estos medios públicos garantiza a todos los hinchas colombianos acceso a la emoción del partido desde diferentes plataformas y con un enfoque nacional e inclusivo.

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La transmisión radial oficial dará inicio a las 4:30 de la tarde del día del partido, utilizando las 74 frecuencias de Radio Nacional que cubren todo el territorio colombiano. Esta programación no solo incluirá la narración minuto a minuto del enfrentamiento, sino que además ofrecerá detalles previos sobre la llegada de los equipos a la ciudad, reacciones de los aficionados y análisis en tiempo real. El equipo periodístico en el estadio será liderado por Carlos Julio Guzmán y José Jiménez, mientras que figuras reconocidas como Rafael Villegas y Javier Fernández, el Cantante del Gol, estarán a cargo de la narración oficial, ofreciendo toda su experiencia y carisma al relato deportivo.

La previa del partido será un componente fundamental en la construcción del ambiente de esta gran final. Entre el 17 y el 20 de noviembre, el programa radial Deporte Total transmitirá diariamente desde Barranquilla, entre la 1:00 y las 2:00 de la tarde, brindando información exclusiva sobre la reacción de los equipos y el entusiasmo en la ciudad sede. Además, Señal Colombia complementará la experiencia mediática con especiales televisivos dedicados los días 18, 19 y 20 de noviembre, durante el horario de 7:00 a 7:30 de la noche. Estas emisiones tendrán enlace directo entre Bogotá y Barranquilla y contarán con destacados periodistas y analistas como Ricardo Alfonso Riveros, Julie Torres, Ana María Sánchez, Javier Fernández, Carlos Julio Guzmán y José Jiménez.

El día de la final, la actualización informativa será constante, pues ambos medios públicos prometen especiales informativos entre 10:00 de la mañana y 6:00 de la tarde, con énfasis en las novedades de los clubes, la atmósfera en el estadio y las sensaciones de los seguidores. De este modo, la audiencia colombiana tendrá múltiples opciones para seguir en detalle cada aspecto de una final histórica entre dos grandes del fútbol sudamericano, celebrada en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se podrá seguir la final de la Copa Sudamericana 2026 en Colombia?

La final podrá seguirse mediante una cobertura especial de Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia. Radio Nacional transmitirá desde las 4:30 de la tarde a través de sus 74 frecuencias en todo el país, mientras que Señal Colombia ofrecerá especiales televisivos previos y actualizaciones durante el día del partido. La cobertura incluirá narración, análisis, entrevistas y reacciones desde Barranquilla y otras ciudades.

¿Qué periodistas cubrirán la transmisión de la final Boca Juniors vs Atlético Mineiro?

La transmisión contará con la presencia de un equipo periodístico encabezado por Carlos Julio Guzmán y José Jiménez desde el estadio Metropolitano de Barranquilla. La narración principal estará a cargo de Rafael Villegas y Javier Fernández, conocido como el Cantante del Gol. En televisión, participarán también Ricardo Alfonso Riveros, Julie Torres y Ana María Sánchez, junto a los mencionados Guzmán y Jiménez.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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