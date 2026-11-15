Por: Gol Caracol

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Álvaro Montero fue protagonista absoluto en la contundente victoria de Boca Juniors sobre Banfield, equipo al cual superaron por 3-0, asegurando de esta manera el paso a la final de la Copa Argentina 2026, según información de Noticias Caracol. El arquero colombiano brilló bajo los tres palos del club argentino durante el encuentro realizado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, siendo factor fundamental para contener las arremetidas del rival durante los primeros minutos del compromiso. Gracias a sus intervenciones, el conjunto apodado el 'xeneize' logró mantener el arco en cero, lo cual permitió que su ofensiva encontrara espacios para que Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano marcaran los goles con los que sellaron el triunfo que les da acceso al duelo definitivo por el trofeo contra Platense.

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La actuación de Montero Perales no pasó desapercibida para el técnico Rodolfo Arruabarrena, quien en declaraciones recogidas tras el enfrentamiento, elogió tanto la jerarquía como la serenidad que el portero imprime dentro del campo de juego. El entrenador destacó que aunque la adaptación al club ha sido un reto, Montero ha asumido su papel con liderazgo y nivel, dándole confianza a todo el plantel. Según palabras de Arruabarrena, la competencia por la titularidad en el arco, con figuras como Javier García y Leandro Brey, ha impulsado aún más a Montero, quien cuenta con experiencia internacional tras su paso por la Selección Colombia, aunque no fue convocado para la actual fecha FIFA.

El guajiro, nacido en El Molino, se ha consolidado como pieza determinante en el esquema táctico de Boca Juniors, aportando no solo atajadas cruciales, sino también tranquilidad para los defensores y confianza colectiva en la búsqueda del título. El próximo desafío será el partido decisivo de la Copa Argentina frente a Platense, instancia que podría representar la conclusión ideal para la temporada del conjunto 'azul y oro'.

De acuerdo con Noticias Caracol, Boca no solo disputará la final doméstica, sino también la Copa Sudamericana, donde enfrentará al Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, a partir de las 5:30 de la tarde. Este escenario será testigo de otra oportunidad histórica para el club y el arquero colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el papel de Álvaro Montero en la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Argentina 2026?

De acuerdo con Noticias Caracol, Álvaro Montero resultó clave en el triunfo de Boca Juniors al evitar que Banfield se adelantara en el marcador durante los minutos iniciales. Sus intervenciones le permitieron al equipo mantener el arco en cero y le dieron confianza al equipo para que concretara los goles que definieron la clasificación a la final de la Copa Argentina 2026.

¿Contra quién jugará Boca Juniors la final de la Copa Sudamericana y cuándo será el partido?

Según Noticias Caracol, Boca Juniors se medirá al Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, encuentro programado para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la ciudad de Barranquilla, con inicio a las 5:30 de la tarde.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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