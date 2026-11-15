Por: Gol Caracol

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La futbolista colombiana Farlyn Caicedo alcanzó un papel destacado en los cuartos de final del torneo Apertura del fútbol femenino mexicano, tras convertir un gol que ilusionó por momentos a las Bravas de Juárez. Sin embargo, su contribución no fue suficiente para que el equipo avanzara, ya que el partido se resolvió con un empate 1-1 ante las Chivas de Guadalajara, resultado que determinó la eliminación del Juárez. Según la información reportada, la anotación de Caicedo significó la ventaja parcial de su equipo en el segundo encuentro de la serie.

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De acuerdo con el resumen del partido, el Juárez enfocó su estrategia en una defensa sólida, confiando en que su zaga, considerada la mejor del campeonato y liderada por la campeona mundial española Rocío Gálvez, les permitiría contener el ataque de las locales. El plan pareció funcionar en los primeros compases, y fue en el minuto 16 cuando Caicedo, sorprendiendo a la defensa rival, ejecutó un disparo desde atrás, cruzando la pelota por encima de la guardameta Blanca Félix. Este tanto adelantó al equipo visitante y alimentó las esperanzas de clasificar a la siguiente ronda.

No obstante, Guadalajara reaccionó y adelantó líneas para buscar la igualdad. En el minuto 36, un error de la portera Emily Alvarado permitió que Alicia Cervantes anotara el empate. Este tanto fue clave, pues, tras una igualada sin goles en el partido de ida, el reglamento favorecía al Guadalajara en caso de empate global, debido a que finalizó en mejor posición durante la fase regular. De esta forma, el conjunto tapatío se aseguró el pase a la semifinales sin necesidad de tiempo extra o penales.

Los cuartos de final continuarán con otros duelos relevantes, como el enfrentamiento en el que Monterrey, con la presencia de la delantera española Lucía García, recibirá a Pachuca, equipo al que superó por la mínima diferencia en el primer cruce. Además, el América visitará al Toluca, tras imponerse con marcadores holgados en su cita previa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué quedó eliminado el Juárez en los cuartos de final del Apertura femenino de México?

El Juárez fue eliminado de los cuartos de final pese a empatar 1-1 con las Chivas de Guadalajara porque el reglamento otorga la clasificación al equipo que haya terminado en mejor posición durante la fase regular en caso de empate global, como detalló la información. En este caso, Guadalajara ocupó esa ventaja y accedió a la semifinal.

¿Quién fue la jugadora más destacada en el partido entre Juárez y Chivas según el reporte?

Según los hechos destacados, Farlyn Caicedo, futbolista colombiana, fue la jugadora más relevante para el Juárez, al anotar un gol que los puso temporalmente en ventaja. Por el lado de Chivas, el gol de Alicia Cervantes fue determinante para sellar el empate y la posterior clasificación de su equipo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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