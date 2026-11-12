Por: Gol Caracol

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El equipo femenino del Real Madrid enfrenta este martes 10 de noviembre al París FC, en el marco de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League Femenina 2026/2027. Este partido, que se lleva a cabo en el estadio Alfredo Di Stéfano, es clave para las aspiraciones de las ‘merengues’, quienes deben obtener una victoria para fortalecer sus opciones en el torneo, según la información suministrada.

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Linda Caicedo, una de las figuras más destacadas tanto en la Selección Colombia como en el plantel madridista, ha sido noticia en la previa del encuentro por su sorprendente ausencia entre las titulares. De acuerdo con lo reportado, el entrenador Pau Quesada optó por dejarla en el banco de suplentes para este partido, una decisión que ha levantado preguntas entre seguidores y medios especializados.

La causa principal de esta decisión se encuentra en el estado físico de la delantera colombiana. Durante el último partido de Liga F frente al Athletic Club de Bilbao, celebrado el pasado sábado como parte de la décima jornada y que culminó empatado 1-1, Caicedo sufrió una lesión preocupante. En el minuto 60 del encuentro, tras efectuar un remate dentro del área luego de una destacada jugada individual, evidenció dolor intenso en su pierna izquierda, específicamente la pierna de apoyo, como confirmó el reporte.

La gravedad de la situación llevó a que Caicedo fuera atendida por el cuerpo médico sobre el césped y, finalmente, debió abandonar el campo con asistencia, sin poder apoyar el pie izquierdo. Esta lesión la convirtió en duda relevante para el encuentro frente al París FC, razón por la cual Quesada determinó no incluirla en la alineación titular.

De esta manera, la titular del Real Madrid para este compromiso está compuesta por Laia; Eva Navarro, M. Méndez, Andersson, S. Cristóbal, Elisa, Irune, Caruso, Andreia J. J; Athenea (capitana) y Schröder. En el banco de suplentes figuran, entre otras jugadoras, Linda Caicedo, acompañada por Frohms, Noe, Levels, Pau C., Keukelaar, Däbritz, Bruun, Beerensteyn, Angeldahl, Holmgaard y Lakrar, según la información proporcionada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Linda Caicedo no fue titular en el partido del Real Madrid femenino contra el París FC?

Linda Caicedo no fue incluida en el once titular del Real Madrid femenino por decisión de su entrenador, Pau Quesada, debido a que venía recuperándose de una lesión sufrida en el partido anterior frente al Athletic Club de Bilbao. La atacante tuvo que dejar la cancha en ese encuentro tras mostrar dolor en su pierna izquierda, lo que generó dudas sobre su condición física para el enfrentamiento ante el París FC, según los reportes referenciados.

¿Cuál fue la lesión que sufrió Linda Caicedo antes del encuentro de Champions League Femenina?

La lesión de Linda Caicedo ocurrió durante el último partido de Liga F, específicamente en el minuto 60, tras realizar un remate en el área. La futbolista expresó dolor visible en su pierna izquierda y necesitó ayuda para abandonar el campo, ya que no podía apoyar el pie. Esta situación la dejó en duda para el partido de Champions League Femenina, como lo señala el artículo consultado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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