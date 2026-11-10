Una tragedia ocurrió hace unos días en Estados Unidos, puesto que Ryan Addiel Mantilla Angarita, un menor de apenas 7 años de edad que había llegado con sus padres a ese país, falleció en una pista de motocross.

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Según lo que ha relatado la familia, el menor estaba entrenando en una pista de Denver, en Colorado, como lo hacía casi todas las semanas, sin saber que un descuido de otro piloto terminaría acabando con su vida.

El niño, que nació en Girón, Santander, estaba parado en una zona de la pista, cuando una motocicleta conducida por un adulto le cayó encima, dejándolo inconsciente y prendiendo las alarmas de todo el mundo en ese establecimiento. De inmediato Ryan fue trasladado a un centro hospitalario, pero por la gravedad de sus lesiones tocó trasladarlo a un hospital especializado en atención pediátrica en helicóptero.

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Allí se le adelantó una cirugía de neurocirugía de emergencia, pero lastimosamente perdió la vida pocos minutos después de la operación.

Hasta el momento no se conoce con exactitud cómo fue que el otro piloto perdió el control de la motocicleta, pero es materia de investigación por parte de las autoridades.

Padres de Ryan Addiel Mantilla Angarita piden ayuda

En medio de este complicado momento, la familia del menor enfrenta otro problema que es la repatriación del cuerpo, pues según ellos, ese proceso, más los costos funerarios, tienen un costo aproximado de 90’000.000 de pesos, una importante suma que en este momento no tienen.

Por eso mismo están pidiendo ayuda a la comunidad para reunir los fondos necesarios y así poder despedir al menor en su tierra, en Girón, Santander.

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De esta manera, sus abuelos, tíos y más piden la solidaridad de las personas para que los puedan ayudar en este complicado momento en el que el menor, desafortunadamente, perdió la vida haciendo lo que lo apasionaba.

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