Noticias Caracol está estrenando corresponsal en Estados Unidos, pues Juan Camilo Merlano asumirá nuevos retos profesionales y en su lugar estará la periodista María Camila Roa, quien comenzó con un duro reto al tener que cubrir las elecciones de Congreso en ese país.

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De hecho, este miércoles 4 de noviembre estaba hablando de todo lo relacionado con la victoria demócrata y la gran derrota del presidente Donald Trump, cuando le ocurrió algo bastante curioso.

En la edición del mediodía, la periodista estaba a las afueras de la Casa Blanca, en Washington, cuando escuchó de fondo el himno nacional de Colombia junto a varios compatriotas.

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“De hecho, quiero contarles que acá, a las afueras de la Casa Blanca, acaba de sonar el himno de Colombia porque hay muchos colombianos y el ambiente es de celebración. Hay un carro con música celebrando”, dijo la periodista.

Y es que al hablar con un colombiano, llegaron a la conclusión de que eso no es algo normal, pero lo cierto es que esperan que con esta victoria demócrata se nivelen los poderes y así se tomen mejores decisiones en el país norteamericano. Este es el momento:

#Mundo | Las elecciones de medio término en Estados Unidos dejaron un nuevo panorama político. Los demócratas ganaron terreno frente a Donald Trump y al Partido Republicano. ¿Cómo avanzan los resultados y cuáles fueron los principales hitos de la jornada? Le contamos los detalles. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/LCksw1CRxK — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 4, 2026

(Ver también: Trump reconoció derrota en elecciones legislativas en EE. UU.; perdió mayorías en Senado)

De esta manera, quienes no son seguidores del partido del presidente Donald Trump celebran que se haya conseguido esta victoria, puesto que en el Congreso se toman muchas decisiones y hacerle un contrapeso a Trump será clave para evitar consecuencias negativas tanto a nivel nacional como internacional.

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