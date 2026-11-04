Por: Noticiero 90 minutos

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El Teatro Municipal Enrique Buenaventura continúa abriendo sus puertas y reafirma su compromiso con la cultura caleña durante este mes, al ofrecer una variada programación teatral. De acuerdo con información publicada por 90 Minutos, esta iniciativa hace parte de la campaña "El teatrino no para", la cual busca reunir diferentes expresiones artísticas y promover la participación de públicos diversos en la temporada de teatro local. El eje de la campaña es fortalecer el trabajo conjunto con compañías y creadores locales, motivando la circulación de las obras y posicionando el teatrino como un espacio de encuentro tanto para artistas como para los habitantes de Cali interesados en la escena cultural.

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Durante este mes, el teatrino exhibirá cuatro obras, cada una presentada una vez por semana. La primera función se realizará el sábado 7 de noviembre a las 5:00 p. m., con la obra 'Historias de una tal por cual: Don Quijote de la Mancha', adaptada y representada por el grupo Espacio T. Esta propuesta convierte el clásico literario en una pieza de comedia familiar. Además de su contenido artístico, la función también tiene un acto solidario relevante, pues la recaudación busca apoyar la reconstrucción de la Carpa T, afectada gravemente por el terremoto del 10 de agosto, según detalla el medio.

La segunda obra está programada para el jueves 19 de noviembre a las 7:00 p. m. En ese horario se llevará a cabo una función en el marco de la séptima Bienal Internacional de Danza de Cali. En ella, se presentará 'Shiraz', una coreografía que explora el diálogo entre tradición y experimentación a través de la memoria, el cuerpo y el movimiento. Esta actividad cuenta con la colaboración del Instituto Goethe, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el Teatro La Máscara, lo que, de acuerdo con la fuente, acerca el trabajo de la escena local a públicos internacionales.

La tercera propuesta será 'Baile Sin Máscaras: Comedia swinger', presentada por el Teatro del Presagio y CVO Producciones el sábado 21 de noviembre a las 7:00 p. m. Esta obra narra cómo dos parejas deciden experimentar dentro del mundo swinger, explorando nuevas formas de vivir la intimidad, despojándose de prejuicios y apariencias. Para finalizar el mes, el domingo 29 de noviembre llega 'Tali y la buhardilla secreta', una obra dirigida al público infantil y familiar a cargo de la Casa del Silencio y la Compañía de Teatro Físico. La historia sigue a Tali, una niña que accede a universos fantásticos y sensoriales que estimulan la imaginación y la memoria de la infancia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las obras de teatro en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura en noviembre?

Según información publicada por 90 Minutos, la programación del mes en el teatrino Enrique Buenaventura incluye 'Historias de una tal por cual: Don Quijote de la Mancha', 'Shiraz' en el marco de la Bienal Internacional de Danza de Cali, 'Baile Sin Máscaras: Comedia swinger' y 'Tali y la buhardilla secreta'. Cada obra ofrece una experiencia distinta, abarcando desde la comedia familiar hasta propuestas de danza y exploración sensorial para el público infantil.

¿Qué es el mundo swinger, tema de una de las obras presentadas?

De acuerdo con lo relatado por 90 Minutos, en la obra 'Baile Sin Máscaras: Comedia swinger', el término 'swinger' se refiere a un tipo de relación donde las parejas consensuadamente experimentan la intimidad con otras personas, cuestionando las normas tradicionales sobre la exclusividad en pareja y explorando nuevas formas de relacionamiento afectivo y sexual.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.