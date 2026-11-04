Westcol reaccionó con ironía al robo de cerca de 8 millones de pesos que sufrió después de que los datos de su tarjeta de crédito quedaran expuestos durante una transmisión en vivo. El creador de contenido sorprendió a sus seguidores al referirse a las personas que aprovecharon el descuido para hacer compras sin autorización y, por ahora, no anunció medidas legales contra ellas.

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“Buenos robos, muchachos. Fueron rápidos, no podemos ir en contra de la velocidad. Felicitaciones, lograron robarme dinero de la tarjeta, bien merecidos”, comentó el ‘streamer’. Sus palabras llamaron la atención porque, en lugar de expresar una amenaza o advertir sobre posibles denuncias, se tomó el episodio con humor.

@elsapodelstream A Westcol le robaron 8 millones de la tarjeta 😱 Y terminó felicitando a los ladrones y contando lo de la alcancía del padrastro 🐷 #westcol #kick #streamers #colombia #elsapodelstream ♬ sonido original – elsapodelstream

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Westcol incluso recordó una anécdota de su infancia para explicar su reacción ante lo ocurrido. “Yo también cuando necesitaba platica hacía lo mío. Me tocaba esa es la realidad. Lo hacía con mi padrastro, yo cogía y agarraba la alcancía con un cuchillo y les sacaba las monedas y le metía tierra, eso nunca cambiaba el peso”, dijo durante su intervención.

El incidente se produjo cuando el creador de contenido mostró la pantalla de su computador en Kick y dejó visibles los datos de su tarjeta. Algunos espectadores habrían tomado capturas de la información y comenzaron a utilizarla para pagar diferentes productos y servicios. Entre las transacciones reportadas hubo compras de videojuegos, suscripciones a plataformas y artículos de supermercado; incluso se mencionó la adquisición de una nevera.

Los movimientos alcanzaron un valor cercano a los 8 millones de pesos, según lo contado por el propio Westcol. Cuando se percató de lo que estaba pasando, se comunicó con su equipo de trabajo para solicitar el bloqueo de la tarjeta y evitar que siguieran apareciendo cobros. Las compras se habrían efectuado mientras todavía estaba conectado con sus seguidores.

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