Por: Caracol Televisión

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‘La Segura’ lleva varias semanas mostrando en redes sociales que sus crisis de dolor son cada vez más complejas y sus seguidores están preocupados por ella. La creadora de contenido inició el mes de noviembre hospitalizada.

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¿Por qué ‘La Segura’ está hospitalizada?

La creadora de contenido explicó que sentía un dolor tan intenso que no podía dar ni un paso. Previamente, había tenido un episodio tan fuerte que, según sus historias, pensó que moría, pues no podía levantarse del suelo en su propio baño.

Tras realizarse una resonancia y un TAC, los médicos descubrieron que hay un elemento metálico extraño en el área de su columna. ‘La Segura’ explicó en sus historias:

“No en la columna, es superficial. ¿Pero de dónde salió? Eso yo no lo tenía. ¿Eso es lo que me causa dolor? No lo sabemos. Además, sobre lo que le espera a futuro. Hay una probabilidad de que me operen para sacarme eso o están viendo la posibilidad de ponerme una bomba del dolor que va directo a la médula espinal, la cual lanza microdosis de morfina para ayudar con las crisis de dolor… Tengo mucho dolor”, aseguró.

Su estado de salud la obligó a renunciar a un trabajo junto a su pareja, Ignacio Baladán, pues ambos iban a ser los presentadores oficiales de los Premios Heat en México y, debido a lo sucedido, tuvieron que avisar que no podrían asistir.

‘La Segura’ en la boda de Luisa Fernanda W

Sobre el matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, la creadora de contenido confesó que le había dicho a la paisa que no asistiría y canceló su aparición en el evento debido al dolor; sin embargo, a último momento decidió que sí iría.

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No obstante, por medio de sus historias también explicó que no tiene ni una foto con los novios porque tuvo que irse muy temprano, pues el dolor no le permitió ni siquiera acercarse a donde estaba la pareja para hablar con ellos.

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