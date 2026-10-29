Luisa Fernanda W y Pipe Bueno llegaron al altar este jueves 29 de octubre, después de varios años de relación y de formar una familia con sus dos hijos, Máximo y Domenic. La pareja escogió uno de los escenarios más llamativos de Cundinamarca para celebrar su matrimonio: la Catedral de Sal de Zipaquirá.

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Aunque los preparativos se habían mantenido con cierta reserva, la expectativa de sus seguidores terminó con la aparición de los primeros registros de la ceremonia en redes sociales. Invitados y asistentes compartieron fotografías y videos que dejaron ver algunos momentos de la unión, así como los atuendos elegidos por los novios para la ocasión.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la llegada de la creadora de contenido al templo subterráneo. Luisa Fernanda W lució un vestido blanco de estilo elegante, acompañado de un velo largo que se extendía detrás de ella. La influenciadora ingresó acompañada de su madre, quien llevó un vestido gris con detalles brillantes.

Por su parte, Pipe Bueno optó por un atuendo clásico para la ceremonia religiosa. El cantante de música popular apareció con un traje negro, camisa blanca y corbatín del mismo color, una elección sobria que contrastó con el vestido de novia de su ahora esposa.

Las imágenes también permitieron conocer parte de la ambientación del lugar, que recibió a familiares y amigos cercanos de la pareja. Entre los momentos registrados estuvo el recorrido de los novios hacia el altar, en medio de la iluminación característica de la Catedral de Sal, escenario que le dio un sello particular a la celebración.

Máximo y Domenic, los dos hijos de la pareja, también estuvieron presentes en este momento familiar. El matrimonio llegó después de varios días de celebraciones en los que los pequeños también fueron protagonistas, pues ambos festejaron sus cumpleaños durante la misma semana.

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Cómo fueron los días previos a la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

La ceremonia religiosa estuvo precedida por un encuentro familiar que se realizó la noche del miércoles 28 de octubre en el restaurante Rancho MX. Allí, los novios compartieron una cena con sus allegados y disfrutaron de una serenata de mariachis.

Pipe Bueno también tuvo un gesto especial con Luisa Fernanda W durante esa reunión, en la que le dedicó una canción y se refirió a ella como su señora. El encuentro fue uno de los momentos que anticiparon el enlace matrimonial, luego de que durante varios años la pareja compartiera detalles de su relación con sus seguidores.

La historia de amor de los dos comenzó públicamente en 2019. Cuatro años después, en octubre de 2023, el cantante le propuso matrimonio a la influenciadora durante un viaje a Dubái, una noticia que despertó gran expectativa entre sus seguidores.

Desde entonces, ambos habían hablado de sus planes de boda, aunque mantuvieron bajo reserva varios detalles de la celebración. Finalmente, eligieron Colombia como escenario para formalizar su unión y reunir a sus familiares y amigos.

Tras la ceremonia en Zipaquirá, estaba prevista una recepción para continuar con los festejos junto a los invitados, en las instalaciones de Rancho MX y Arena MX, en Cajicá.

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