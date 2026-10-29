Por: Caracol Televisión

Encuentre acá en Caracol Televisión todo sobre nuestras telenovelas y series, lo mejor de los realities del momento, lo que sucede con los artistas y más contenido de entretenimiento. Visitar sitio

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W están cerca de celebrar su matrimonio, una de las bodas que más expectativa ha generado entre sus seguidores y el mundo del entretenimiento colombiano, pues la pareja lleva varios años comprometida; solo hasta este 2026, las celebridades antioqueñas decidieron llevar a cabo los preparativos de la boda.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Luisa Fernanda y Pipe Bueno festejaron cumpleaños de su hijo con temática de Michael Jackson])

Mientras avanzan los preparativos, se han conocido detalles de la ceremonia, el código de vestuario y la recepción. El programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, reveló información sobre la invitación que recibieron los asistentes y explicó qué contemplaron los futuros esposos en cuanto a los regalos.

Lee También

¿Qué pidieron Pipe Bueno y Luisa Fernanda W como regalo de bodas?

De acuerdo con la información revelada por ‘La Red’, el mayor deseo de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W es compartir ese momento especial con sus familiares y amigos. Sin embargo, la pareja también contempló una alternativa para quienes quieran tener un detalle con ellos: una lluvia de sobres durante la recepción. Así, la pareja dejó abierta la posibilidad de recibir un obsequio económico, sin convertirlo en el centro de la celebración.

¿Dónde se casarán Pipe Bueno y Luisa Fernanda W y código de vestuario?

El matrimonio de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W está previsto para el jueves 29 de octubre de 2026. La ceremonia religiosa se realizará en la Catedral de Sal de Zipaquirá, Cundinamarca, un escenario emblemático que los artistas eligieron para formalizar su unión. En una entrevista con ‘La Red’, el cantante explicó que inicialmente contemplaban casarse en México, pero finalmente optaron por Colombia por motivos logísticos y por el significado que tiene el país para ambos.

(Vea también: Luisa Fernanda W aclaró por qué siguió con Pipe Bueno tras conocer sus adicciones: “Jamás supe”)

Después de la ceremonia, los novios y sus invitados se trasladarán a Arena MX, espacio ubicado junto a Rancho MX, en Cajicá, donde continuará la celebración.

Otro de los detalles que llamó la atención de la invitación fue el código de vestuario. Según explicó el programa de Caracol, las mujeres deberán asistir con vestidos formales largos de color negro, mientras que los hombres deberán cumplir con la etiqueta ‘black tie’, que exige un atuendo de gala. La pareja optó por una estética elegante para una ceremonia que reunirá a familiares, amigos y personalidades del entretenimiento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.