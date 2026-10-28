Escrito por:  Redacción Entretenimiento
Oct 28, 2026 - 1:46 am

La llegada de Kbeto Zuleta a Barranquilla habría estado marcada por momentos de angustia para sus familiares y amigos, quienes esperaban que el cantante pudiera continuar su recuperación en un centro médico de mayor complejidad.

(Vea también: ‘Poncho’ Zuleta tomó difícil decisión por grave accidente de su hijo Kbeto; fue de inmediato)

Según informó Noticias 625, antes de abordar la aeronave que lo trasladaría, el artista permaneció más de 40 minutos en el aeropuerto de Valledupar, según reportes difundidos en redes sociales.

La espera aumentó la preocupación de sus allegados, pendientes de que el traslado se concretara debido a las lesiones que sufrió en el accidente de tránsito ocurrido el lunes 26 de octubre. Sin embargo, no se ha confirmado que la demora haya agravado su condición médica.

Lee También

El cantante finalmente fue trasladado en una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que aterrizó en Barranquilla hacia las 8:15 de la noche del martes 27 de octubre.

El traslado se acordó después de una reunión entre los familiares del artista, entre ellos su padre, Poncho Zuleta, y el equipo médico que lo atendía en la Clínica Sinais Vitais, en Bosconia, Cesar. La decisión buscaba que Kbeto recibiera atención en una institución con mayores recursos para tratar las lesiones que presenta.

Kbeto Zuleta continuará su recuperación en Barranquilla

De acuerdo con la información publicada por El Heraldo, el cantante ingresó a la Clínica Iberoamérica y permanecerá en la unidad de cuidados intensivos (UCI), bajo vigilancia permanente de un equipo de especialistas. Su estado requiere seguimiento médico debido a la gravedad de las heridas sufridas en el siniestro.

El accidente ocurrió cuando el bus en el que viajaban los integrantes de las agrupaciones de Kbeto y Efraín Zuleta cayó desde un puente sobre el río Ariguaní, en la vía entre El Difícil, Magdalena, y Bosconia, Cesar. Los músicos regresaban de una presentación en Sincelejo, Sucre.

El siniestro dejó dos integrantes fallecidos: el corista Geovany Lobo y el guitarrista Harold Santana. La tragedia también dejó varios heridos y provocó mensajes de solidaridad de colegas, familiares y seguidores del vallenato.

Mientras el artista continúa bajo atención especializada en Barranquilla, sus familiares y amigos siguen pendientes de su evolución. Por ahora, se espera que nuevos reportes médicos permitan conocer cómo avanza su recuperación tras el grave accidente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.

LO ÚLTIMO