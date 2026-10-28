La llegada de Kbeto Zuleta a Barranquilla habría estado marcada por momentos de angustia para sus familiares y amigos, quienes esperaban que el cantante pudiera continuar su recuperación en un centro médico de mayor complejidad.

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(Vea también: ‘Poncho’ Zuleta tomó difícil decisión por grave accidente de su hijo Kbeto; fue de inmediato)

Según informó Noticias 625, antes de abordar la aeronave que lo trasladaría, el artista permaneció más de 40 minutos en el aeropuerto de Valledupar, según reportes difundidos en redes sociales.

La espera aumentó la preocupación de sus allegados, pendientes de que el traslado se concretara debido a las lesiones que sufrió en el accidente de tránsito ocurrido el lunes 26 de octubre. Sin embargo, no se ha confirmado que la demora haya agravado su condición médica.

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El cantante finalmente fue trasladado en una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que aterrizó en Barranquilla hacia las 8:15 de la noche del martes 27 de octubre.

El traslado se acordó después de una reunión entre los familiares del artista, entre ellos su padre, Poncho Zuleta, y el equipo médico que lo atendía en la Clínica Sinais Vitais, en Bosconia, Cesar. La decisión buscaba que Kbeto recibiera atención en una institución con mayores recursos para tratar las lesiones que presenta.

Increíble, @kbetozuleta duro más de 40 minutos en el aeropuerto en Valledupar para ser trasladado a Barranquilla. El desespero de la familia y de los amigos se noto cuando la demora perjudica a la salud del joven cantante. Sigue nuestra página para más información https://t.co/tjdq3ogSk3 — 625.Noticias (@625Noticias) October 28, 2026

Kbeto Zuleta continuará su recuperación en Barranquilla

De acuerdo con la información publicada por El Heraldo, el cantante ingresó a la Clínica Iberoamérica y permanecerá en la unidad de cuidados intensivos (UCI), bajo vigilancia permanente de un equipo de especialistas. Su estado requiere seguimiento médico debido a la gravedad de las heridas sufridas en el siniestro.

El accidente ocurrió cuando el bus en el que viajaban los integrantes de las agrupaciones de Kbeto y Efraín Zuleta cayó desde un puente sobre el río Ariguaní, en la vía entre El Difícil, Magdalena, y Bosconia, Cesar. Los músicos regresaban de una presentación en Sincelejo, Sucre.

#Loúltimo 🚨😮 En un avión ambulancia de la Fuerza Aérea Colombiana fue trasladado hace pocos minutos hacia la ciudad de Barranquilla el cantante vallenato Kbeto Zuleta, tras el trágico accidente de tránsito que sufrió el bus de su agrupación musical. El artista será ingresado a la Clínica Iberoamericana de la capital del Atlántico, donde permanecerá bajo atención médica especializada en una unidad de cuidados intensivos para su proceso de recuperación y monitoreo continuo. Frente a esta situación, su hermana, la senadora Claudia Margarita Zuleta, entregó detalles sobre el estado de salud del intérprete y el esquema médico que enfrentará en los próximos días. Asimismo, la parlamentaria se refirió al momento emocional que atraviesa su padre, el reconocido cantante vallenato Poncho Zuleta, tras este duro hecho que enluta y mantiene en vilo a la música vallenata. — EL PILÓN (@El_Pilon) October 28, 2026

El siniestro dejó dos integrantes fallecidos: el corista Geovany Lobo y el guitarrista Harold Santana. La tragedia también dejó varios heridos y provocó mensajes de solidaridad de colegas, familiares y seguidores del vallenato.

Mientras el artista continúa bajo atención especializada en Barranquilla, sus familiares y amigos siguen pendientes de su evolución. Por ahora, se espera que nuevos reportes médicos permitan conocer cómo avanza su recuperación tras el grave accidente.

Llegó a la Clínica iberoamarica @kbetozuleta

Seguirá en UCI. Familiares piden cadena de oración para la pronta recuperación. Sigue nuestra página para más información. https://t.co/vJ4gLbU28p — 625.Noticias (@625Noticias) October 28, 2026

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