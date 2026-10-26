El cantante vallenato Kbeto Zuleta, hijo de ‘Poncho’ Zuleta, ya pasó por una cirugía luego de las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito. Su evolución médica mantiene en alerta a sus familiares, mientras se estudia la posibilidad de llevarlo a una clínica con mayor capacidad de atención.

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(Vea también: Identifican a los dos músicos del hijo de ‘Poncho’ Zuleta que murieron; hay otros miembros heridos)

El artista, cuyo nombre es Carlos Alberto Zuleta, permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Bosconia, Cesar. Su condición es delicada y el pronóstico continúa siendo reservado, debido a la magnitud de las heridas que comprometieron sus extremidades inferiores, incluso le amputaron una de ellas, según informó Caracol Noticias.

La intervención quirúrgica se extendió por más de dos horas, según información publicada por el medio regional Primera Línea. Una fuente consultada por ese portal señaló que el cantante salió de cirugía y se encontraba estable, aunque debía continuar bajo observación médica. La evolución de las próximas horas será clave para determinar los siguientes pasos de su tratamiento.

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Una de las principales preocupaciones del equipo médico es el estado de la pierna que no perdió en el accidente. Las lesiones en esa extremidad también son graves, por lo que los especialistas evalúan su condición mientras buscan estabilizar al intérprete.

Ante la complejidad del cuadro clínico, sus familiares y allegados contemplan su remisión a una institución de mayor nivel, posiblemente en Bogotá o Medellín. Sin embargo, la decisión depende de las recomendaciones médicas y de que el cantante reúna las condiciones necesarias para un traslado seguro.

Kbeto Zuleta permanece en UCI tras accidente: fue operado de la otra pierna #HoyEnBlu #RecapBlu https://t.co/5uhH80aAFM — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 27, 2026

Así ocurrió el accidente en el que resultó herido Kbeto Zuleta

La emergencia se presentó durante la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el bus que transportaba a los integrantes de la agrupación vallenata se salió de la carretera y cayó al río Ariguaní, en el sector del puente ubicado en la vía entre El Difícil, Magdalena, y Bosconia, Cesar.

Los músicos regresaban de una presentación en Sincelejo, Sucre, con destino a Valledupar. El siniestro dejó cuatro personas fallecidas y varios heridos, según los reportes conocidos durante la jornada. Entre las víctimas identificadas están el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana.

Las autoridades investigan las circunstancias que llevaron al vehículo a salirse de la vía. Mientras se esclarece lo sucedido, la atención está puesta en la recuperación de los sobrevivientes y, especialmente, en la evolución de Kbeto Zuleta, cuya situación médica continúa siendo delicada.

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