El ambiente artístico nacional reaccionó con conmoción ante las últimas manifestaciones públicas hechas por el cantante vallenato Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta en sus canales oficiales, apenas unas horas antes de que el bus en el que se transportaba junto a sus músicos cayera desde un puente hacia el río Ariguaní, en la vía entre El Difícil y Bosconia.

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El heredero de la dinastía Zuleta dedicó sus palabras finales a exaltar el amor por su tierra natal y el orgullo por la herencia musical familiar. La publicación, acompañada por fotografías del show, reflejaba la devoción por su trabajo en las tarimas de la Costa Caribe.

“¡Qué bonito es cantarle a mi Valledupar! Anoche, junto a Efrain Zuleta compartimos con nuestra gente ese vallenato que llevamos en la sangre. Siempre orgullosos de nuestras raíces y de seguir representando a la familia Zuleta. Gracias a todos los que nos acompañaron. Aquí les dejo algunos momentos de lo que vivimos en nuestra tierra. ¿Qué viva el vallenato”, escribió el artista.

El mensaje cobró un matiz de luto tras el trágico desenlace ocurrido durante la madrugada del lunes, cuando el vehículo colisionó contra la baranda de contención del viaducto. La colisión provocó la muerte del corista Geovanny Lobo y del guitarrista Harold Santana, además de dejar 21 heridos.

El parte médico confirmó que Kbeto Zuleta sufrió la amputación de una de sus piernas y permanece bajo estricta observación médica en el municipio de Bosconia, donde los especialistas intentan salvarle la otra extremidad. Entretanto, seguidores y colegas del gremio musical han colmado la publicación del intérprete con mensajes de solidaridad y oraciones por su pronta recuperación.

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