El accidente del bus en el que iba ‘Kbeto’ Zuleta, hijo del reconocido Poncho Zuleta, dejó una nueva revelación luego del relato que ofreció uno de los integrantes de la agrupación del joven artista.

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Norberto ‘El Pony’ Rodríguez se abrió en Emisora Atlántico, parte de la organización radial Olímpica, sobre las incidencias del siniestro vial que se presentó en la carretera de Cesar.

“Estoy muy triste por mi ‘pelado’. Veníamos tocando de Sincelejo y nosotros tenemos la costumbre que nos quedamos en el Carmen de Bolívar y tiramos (nos movilizamos) para Barranquilla y ellos siguieron de allá para Valledupar”, contó en primera instancia.

Luego de aclarar que no iba en el vehículo y en medio del llanto incontrolable, el músico dejó en su relato detalles sobre las incidencias que habrían llevado al choque en la vía que conecta al municipio de El Difícil con Bosconia.

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“Me dice mi ‘manager’, Esteban Bolaños, que el auxiliar que llevaron nuevo para el compromiso como que se durmió, perdió el control y se fueron al río Ariguaní (Magdalena), en el puente que está más allá de Bosconia. Al parecer, hay dos muertos, mis mejores amigos. Ustedes me perdonan que me escuchen así”, afirmó en la entrevista.

El accidente de bus que dejó hasta ahora 2 muertos y 20 heridos provocó un delicado estado para el hijo del veterano Poncho Zuleta, expuesto por parte de Rodríguez en su conversación radial.

“Kbeto (Zuleta) tiene las piernas partidas”, sentenció sobre el estado del artista vallenato, en medio de la sorpresiva situación que desembocó en la tragedia para los pasajeros del vehículo.

Además del deceso del guitarrista Geovanny Lobo, corista, y Harold Santana, guitarrista, el parte médico indica que Zuleta y su hermano ‘Yaya’ sufrieron fracturas en sus piernas, mientras que Hernando Noriega sufrió la amputación de su pierna izquierda y Carlos Manjarrés tiene trauma de tórax y abdomen agudo.

La lista de personas accidentadas en el bus de ‘Kbeto’ se divulgó a la espera de que la condición de ninguno de ellos desemboque en fallecimiento, a pesar del luto por los casos fatales antes mencionados.

¿Qué hacer en caso de un accidente de bus en carretera de Colombia?

Enfrentar un siniestro vial de transporte intermunicipal en corredores nacionales demanda serenidad y la aplicación inmediata del protocolo de auxilio internacional denominado proteger, avisar y socorrer.

Los pasajeros ilesos deben apagar inmediatamente el motor del automotor siniestrado si tienen acceso seguro a los controles, evitando encender fósforos o cigarrillos ante posibles fugas de combustible.

Resulta fundamental señalizar rápidamente la calzada utilizando triángulos reflectivos colocados a cincuenta metros de distancia para advertir a otros conductores y evitar colisiones múltiples en la ruta.

Asimismo, los afectados deben comunicarse urgentemente marcando al numeral siete seis siete de la Dirección de Tránsito o llamando a la línea nacional de emergencias uno dos tres.

Durante la llamada telefónica, el usuario debe reportar el punto kilométrico exacto, la empresa operadora del bus, la cantidad aproximada de personas heridas y la gravedad de las lesiones visibles.

Salvo peligro inminente de explosión, incendio o caída al abismo, nadie debe mover a personas inconscientes o atrapadas para prevenir lesiones irreversibles en su columna vertebral.

Si el siniestro vial ocurre dentro de un tramo vial concesionado, los viajeros pueden solicitar grúas, ambulancias médicas y paramédicos mediante los postes SOS distribuidos al costado de la berma.

Toda víctima de percances viales cuenta con cobertura médica integral, hospitalización, cirugías e indemnizaciones mediante el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito contratado por el vehículo de pasajeros.

Los centros hospitalarios públicos o privados tienen la obligación legal de admitir de urgencia a cualquier paciente accidentado sin exigir pagos anticipados ni autorizaciones administrativas previas de aseguradoras.

Posteriormente, las víctimas deben solicitar copia del croquis oficial elaborado por agentes de tránsito para facilitar los trámites de reclamación de pólizas contractuales y extracontractuales de la empresa.

Conocer estas pautas de respuesta inmediata salva vidas valiosas en emergencias complejas, garantizando una atención médica oportuna y salvaguardando los derechos patrimoniales y fundamentales de los usuarios afectados.

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