El mundo del vallenato colombiano está de luto y con mucha preocupación debido al grave accidente que se presentó en la mañana de este lunes, 26 de octubre, en Sincelejo, en el que iba la agrupación musical del artista colombiano Kbeto Zuleta, hijo del ‘Poncho’ Zuleta.

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(Ver también: Agrupación del hijo de ‘Poncho’ Zuleta se accidentó: bus cayó sobre un río y hay dos muertos)

Lo que se conoce hasta el momento es que han fallecido dos personas y 16 están heridas, incluido el cantante, quien estaría en un estado de salud bastante delicado.

Cabe recordar que la agrupación estaba viajando de Sincelejo hacia Valledupar, luego de una presentación en esta ciudad del Sucre.

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Cómo fue la última presentación de Kbeto Zuleta, antes del accidente

Ahora, previo a este lamentable accidente, en el que el bus cayó al río Ariguaní, el artista estuvo en una presentación junto al cantante e hijo de Diomedes Díaz Elder Dayán, en donde compartieron varias de sus canciones más reconocidas.

En los videos se puede ver a los dos cantantes entonando las mejores canciones, abrazándose y mostrándose muy contentos por el momento que estaban compartiendo.

Este es el video de la última presentación del cantante, antes del lamentable accidente:

Última presentación de Kbeto Zuleta🥲

El hijo de #PonchoZuleta compartió con Élder Dayán en un evento privado en Sincelejo, desde donde salió hacia Valledupar. Durante el trayecto, el bus que lo transportaba a él y a su agrupación sufrió el siniestro. Van 2 muertos y 21 heridos. https://t.co/5Md86jq62M — Última Hora Pulzo (@UltimaHoraPulzo) October 26, 2026

(Ver también: Martín Elías Jr. sufrió fuerte caída en medio de una presentación y causa preocupación: hay video)

Ahora, los seguidores del artista, de ‘Poncho’ Zuleta y todos los aficionados de la música vallenata están a la espera de la actualización de salud tanto del cantante como del resto de afectados, para conocer cómo se encuentra y cómo sigue en medio de su recuperación.

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