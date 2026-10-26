Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El género vallenato se encuentra de luto tras un trágico accidente de tránsito que afectó a la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo del legendario Poncho Zuleta. De acuerdo con la información entregada por el mánager Esteban Bolaño y recogida por medios como El Nuevo Día, el siniestro ocurrió la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el bus cayó al río Ariguaní, en la jurisdicción de Bosconia, departamento de Cesar. El hecho sucedió sobre el puente que conecta a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, un corredor importante para los músicos y viajeros de la región.

Sigue a PULZO en Discover

Entre las víctimas mortales se encuentran Geovanny Lobo, corista del conjunto, y Harold Santana, guitarrista. Ellos perdieron la vida a causa de las lesiones sufridas durante el accidente, causando una profunda consternación tanto en el entorno del vallenato como entre sus seguidores. Según confirmó el propio Esteban Bolaño, la agrupación perdió a dos de sus músicos fundamentales en medio de un desplazamiento laboral, luego de haber realizado una presentación privada en Sincelejo, Sucre, la noche anterior.

Las cifras preliminares indicaron que cerca de veinte personas resultaron heridas en el accidente. Entre ellos está Kbeto Zuleta, quien también fue atendido junto a otros integrantes del equipo en centros médicos de Bosconia. Diez de los lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan Bosco, mientras que ocho más recibieron atención en una clínica de la zona, debido a la gravedad de sus heridas. Aún se espera el reporte definitivo sobre el estado de los afectados, ya que algunos requerían atención especializada y las autoridades continuaban con las verificaciones y la investigación sobre las causas del accidente.

De acuerdo con declaraciones del alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, el bus habría chocado contra las barandas del puente antes de caer al río, aunque aún no se han esclarecido completamente los factores que desencadenaron el siniestro. Mientras tanto, la agrupación y sus seguidores lamentan la pérdida irreparable de Geovanny Lobo y Harold Santana, aguardando información oficial respecto a la evolución de los demás heridos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el accidente del bus de Kbeto Zuleta y sus víctimas?

Las autoridades y el mánager de la agrupación informaron que el accidente ocurrió en el puente sobre el río Ariguaní, donde el bus cayó tras impactar las barandas. Geovanny Lobo y Harold Santana murieron por las lesiones sufridas y cerca de veinte personas resultaron heridas, entre ellas el propio Kbeto Zuleta.

¿Cuántos heridos dejó el accidente del bus de la agrupación vallenata de Kbeto Zuleta?

Según los reportes preliminares recogidos por El Nuevo Día y las autoridades locales, al menos veinte personas resultaron heridas en el accidente; diez de ellas recibieron atención en el Hospital San Juan Bosco y ocho más en una clínica de Bosconia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.