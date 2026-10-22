Por: EL PILON SA

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Empresas Públicas de Medellín (EPM) comunicó que concretó la venta del 100 % de sus acciones en Energía Atenea, filial responsable de la prestación del servicio eléctrico en 35 municipios del Caribe colombiano, de los cuales 19 se localizan en el departamento del Cesar. Esta operación se formalizó a través de la filial Inversiones Energía Internacional S.A., que transfirió en su totalidad la participación accionaria a Latam Energy Distribution Group S.A., sociedad registrada en Panamá, según se informa en el boletín de prensa emitido por EPM.

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En cuanto a Energía Atenea, cuyo nombre legal es Energua, el grupo empresarial explicó que esta filial asumió la atención del mercado luego de que Afinia, otra compañía del sector eléctrico, se dividiera. Desde entonces, Energía Atenea atiende a 361.000 usuarios que se distribuyen entre Cesar, Bolívar y Magdalena, cumpliendo un papel central en la región caribeña según la información oficial divulgada por EPM.

El grupo EPM señaló que la decisión de entregar la filial a Latam Energy Distribution Group S.A. responde a una estrategia de enfoque y optimización de recursos, cuyo principal objetivo es “fortalecer su sostenibilidad financiera y gestionar de manera adecuada su perfil de riesgo”. De acuerdo con la comunicación oficial, la venta no solo libera al grupo de una carga operativa importante, sino que también representa una medida para proteger su estabilidad económica de cara a los retos actuales y futuros que enfrenta el conglomerado.

No obstante, la transacción se produce en el contexto de una aguda crisis tanto financiera como operativa. Según la misma fuente, en el departamento del Cesar la filial registraba pérdidas de energía superiores al 41 %. Esta situación ha generado un déficit mensual considerable en la caja de la compañía, lo que motivó a EPM a desprenderse de este segmento del mercado. Así, la operación busca frenar el impacto de estas pérdidas en las cuentas de la empresa antioqueña.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos usuarios atiende Energía Atenea en la región Caribe?

Según la comunicación oficial de Empresas Públicas de Medellín, Energía Atenea actualmente atiende a 361.000 usuarios que se encuentran distribuidos entre los departamentos de Cesar, Bolívar y Magdalena. Esta cantidad de usuarios evidencia el alcance y relevancia de la filial en el mercado eléctrico del Caribe colombiano.

¿Por qué Empresas Públicas de Medellín vendió Energía Atenea?

La venta de Energía Atenea se produjo por decisión de Empresas Públicas de Medellín con el objetivo de reforzar su estabilidad financiera, enfocar recursos y gestionar el perfil de riesgo del grupo. De acuerdo con la comunicación oficial, la medida fue motivada en gran parte por las pérdidas de energía superiores al 41 % en el departamento del Cesar, lo que generó un millonario déficit mensual en la caja de la filial y afectó negativamente las finanzas de la empresa matriz.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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