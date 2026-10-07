Por: EL PILON SA

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Desde inicios de octubre empezó a regir la nueva resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que establece sanciones económicas para los usuarios que aumenten su consumo de energía eléctrica en un 10 % o más respecto al promedio de los últimos 12 meses. De acuerdo con la información entregada por el gerente general de Energua, Omar Otero, esta regulación afecta especialmente a los departamentos de Cesar, Magdalena y el sur de Bolívar, donde la empresa atiende a cerca de 365.000 clientes.

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Para los usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3, la sanción corresponde a un recargo del 30 % sobre el precio de cada kilovatio hora consumido por encima del 110 % del promedio individual. En el caso de los estratos 4, 5 y 6, el cobro adicional asciende al 50 %, mientras que para los consumidores no residenciales, como comercios e industrias, el recargo es del 70 %. Según precisó el gerente general de Energua, Omar Otero, durante septiembre, más de 100.000 usuarios de esa empresa incrementaron su consumo por encima del 10 %. Si bien ese mes fue de socialización, y no se aplicaron recargos, la advertencia es clara: mantener este comportamiento llevaría a sanciones a partir de octubre, reflejándose en los recibos de energía.

Otero recalcó que se trata de “una medida nacional de la CREG”, y enfatizó que Energua se limita a cumplir con esta regulación. Hizo un llamado urgente a “racionalizar el consumo” debido a que un tercio de los 300.000 usuarios que la compañía atiende en esta zona ya superó la barrera de consumo permitida. Cada usuario dispone de una meta individual, definida por el consumo de los últimos 12 meses, y el umbral de tolerancia permite hasta un 10 % de aumento. Superar ese límite implica automáticamente la penalización.

Esta política fue adoptada en respuesta al aumento del consumo de energía causado por las altas temperaturas y la amenaza del fenómeno de El Niño, que pone en riesgo el sistema eléctrico nacional. Pese a los llamados a la moderación, el gerente de Energua señaló que la demanda ha crecido un 18 % en los últimos tres meses, superando la capacidad de la infraestructura existente, lo que provoca sobrecargas y obliga a retirar equipos como transformadores y circuitos para evitar daños. Los cortes de energía son frecuentes en sectores donde se reporta un alto índice de conexiones ilegales y fraude, fenómeno que agrava la presión sobre el sistema eléctrico y obstaculiza el uso racional de la energía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se sanciona el aumento de consumo de energía en Colombia?

La sanción al aumento de consumo de energía en Colombia responde a la resolución implementada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, cuyo objetivo es incentivar el uso racional en un contexto de riesgo por el fenómeno de El Niño. El incremento de la demanda, especialmente en regiones afectadas por altas temperaturas, amenaza la estabilidad del sistema eléctrico y puede conducir a apagones si no se controla el consumo.

¿Cómo se calcula el recargo por consumo adicional de energía según la resolución de la CREG?

El recargo por consumo adicional de energía se calcula comparando el gasto promedio de los últimos 12 meses de cada usuario. Si el consumo supera el 110 % de ese promedio, se aplica un recargo del 30 % para los estratos 1, 2 y 3; del 50 % para los estratos 4, 5 y 6; y del 70 % para usuarios no residenciales como comercio e industria, tal como quedó estipulado en la reciente regulación de la CREG, según explicó el gerente general de Energua.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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