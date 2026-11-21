Por: Portal Bogotá

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Un reciente operativo desarrollado por la SIJIN, unidad de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá, con el respaldo del Grupo Especial de Control e Inspección (GEPCI) de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, logró una importante incautación en el conocido sector comercial de San Andresito de la 38. De acuerdo con la información oficial, durante la intervención fueron aprehendidas cerca de 200.000 cajetillas de cigarrillos que habían ingresado al mercado local de manera ilegal.

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La mercancía decomisada corresponde a reconocidas marcas como Queen, Rumba, Manchester y Marshall. Según el reporte de las autoridades, el valor comercial de todos estos productos asciende aproximadamente a $1.000 millones. Más allá de la cifra económica directa, el reporte de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca señala que la comercialización de esta mercancía ilegal habría impedido que entraran alrededor de $300 millones en impuestos al presupuesto público, una afectación significativa para las rentas que están destinadas a sostener programas sociales y proyectos de inversión en la región.

El contrabando de cigarrillos perjudica no solo las finanzas públicas, sino también el equilibrio en la actividad comercial. La presencia de productos que no cumplen con los requisitos legales pone en desventaja a quienes sí acatan las obligaciones tributarias y legislativas, distorsionando la competencia y facilitando prácticas de evasión que restan recursos al erario.

El acompañamiento del grupo GEPCI en este operativo hace parte de los esfuerzos permanentes de inspección, vigilancia y control adelantados por la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, entidad encargada de regular la comercialización de productos sujetos al impuesto al consumo. Además, se resalta el trabajo coordinado entre la Gobernación y las autoridades policiales para detectar mercancías que se trasladan o venden sin cumplir con los lineamientos legales vigentes.

Las autoridades anunciaron la continuidad de los controles tanto en corredores viales como en establecimientos comerciales, con el objetivo de combatir el contrabando de cigarrillos, licores, vinos y aperitivos. Estas acciones buscan proteger las rentas departamentales y prevenir la circulación de productos ilegales en el mercado local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el contrabando de cigarrillos a las finanzas públicas en Cundinamarca?

El contrabando de cigarrillos obstaculiza que recursos provenientes de impuestos lleguen a las finanzas públicas, lo que repercute en la financiación de programas sociales y proyectos de inversión. Según la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, la comercialización ilegal de este tipo de producto habría representado una pérdida de alrededor de $300 millones en recaudo tributario.

¿Qué significa que un producto esté sujeto al impuesto al consumo?

Un producto sujeto al impuesto al consumo es aquel que, según la regulación vigente, debe pagar un porcentaje específico al Estado por cada unidad comercializada. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca menciona que ejerce acciones de vigilancia sobre estos productos, como los cigarrillos, para asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria correspondiente y evitar la evasión de estos pagos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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