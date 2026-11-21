Por: Mall y Retail

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El encuentro del presidente Abelardo De La Espriella con el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, en Barranquilla, dejó un anuncio para la industria y el comercio. Italika, marca de Grupo Salinas, proyecta instalar una planta ensambladora en la capital del Atlántico, con cerca de 1.000 empleos previstos. Salinas también manifestó su intención de desarrollar unas 200 tiendas para comercializar motocicletas y ofrecer préstamos. La propuesta reúne producción, comercio y financiación, actividades integradas por su grupo en México.

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Barranquilla ofrece ventajas logísticas por su gran puerto, para importar componentes y distribuir vehículos. Sin embargo, aún no se conocen el monto de la inversión, la capacidad de ensamble, el cronograma, los proveedores nacionales ni el esquema financiero. Las 200 tiendas anunciadas son una intención, no una red operativa.

Colombia ofrece condiciones atractivas para esta apuesta. En 2025 se matricularon 1.125.540 motocicletas nuevas, cerca de 35 % más que en 2024, según cifras sectoriales. Ese volumen situó al país en el décimo lugar mundial por ventas de motocicletas, de acuerdo con un análisis internacional divulgado por Bancolombia. La relación con la población resulta más reveladora: en ventas nuevas por habitante, Colombia aparece en el cuarto puesto mundial, detrás de Vietnam, Tailandia e Indonesia. Su intensidad de uso resulta excepcional.

El crecimiento refleja cambios en movilidad y trabajo. Para millones de hogares, la motocicleta permite desplazamientos económicos y sirve como herramienta para mensajería, domicilios, reparto de mercancías y prestación de servicios. En ciudades intermedias, también compensa limitaciones del transporte público. Su adquisición depende de las condiciones de crédito, además de los costos de mantenimiento y operación. Allí cobra sentido el modelo de Italika: además de vender vehículos, busca facilitar su compra mediante financiación.

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Colombia cuenta con una industria de ensamble, distribución y servicio técnico consolidada. Un ejemplo es Colombiana de Comercio, Corbeta, grupo que desarrolló AKT Motos como plataforma industrial y comercial. En 2025, AKT registró 177.769 motocicletas y ocupó el segundo lugar entre las marcas, detrás de Bajaj, con 185.722 unidades. Demuestra cómo el comercio puede diversificarse hacia el ensamble y construir marca.

La competencia incluye a Incolmotos Yamaha, Suzuki Motor de Colombia, Fanalca-Honda, Auteco y Grupo UMA, comercializador de Bajaj. Estos actores cuentan con concesionarios, talleres, repuestos y marcas reconocidas. Italika deberá demostrar calidad, precios competitivos, disponibilidad de servicios y condiciones crediticias responsables. Su éxito dependerá de acompañar al motociclista durante toda la vida útil del vehículo.

El antecedente de Ricardo Salinas añade una dimensión comercial. Grupo Salinas participa en televisión con TV Azteca, telecomunicaciones mediante Totalplay, banca con Banco Azteca y retail a través de Elektra y Tiendas Neto. Italika nació en 2004 como marca asociada al ecosistema Elektra, donde la venta de motocicletas se apoya en establecimientos y opciones de crédito. Esta articulación permite convertir una compra en una relación financiera y comercial de largo plazo. Ese modelo merece tanta atención como la ensambladora.

Grupo Elektra registró en 2025 ingresos consolidados de 215.356 millones de pesos mexicanos, 7 % más que el año anterior. La cifra incluye actividad financiera y no equivale a ventas exclusivas del retail. Su negocio comercial facturó aproximadamente 78.236 millones de pesos mexicanos, con una ligera caída anual, mientras el financiero creció 12 %. Elektra vende electrodomésticos, tecnología, telefonía, muebles y motocicletas, con alternativas de crédito que facilitan el acceso a bienes durables.

En septiembre de 2026, Grupo Elektra operaba en México 1.258 tiendas de sus formatos Elektra y Salinas y Rocha. Su modelo se articula con Banco Azteca, orientado a segmentos poco atendidos por la banca tradicional. Una eventual llegada a Colombia podría alterar la competencia en electrodomésticos y tecnología, donde operan Alkosto, Alkomprar, Ktronix, Falabella, Éxito y otras cadenas.

Para Alkomprar, cuyo posicionamiento incluye la financiación de bienes durables, Elektra representaría un rival especialmente cercano. Alkosto y Ktronix afrontarían presión en televisores, computadores y teléfonos móviles, mientras Falabella y Éxito disputarían también clientes en artículos para el hogar. La competencia abarcaría precios, crédito, cobertura territorial, surtido y servicio posventa. Sin embargo, estos operadores colombianos cuentan con reconocimiento de marca, logística y conocimiento del consumidor. Además, reproducir el componente bancario de Elektra exigiría cumplir la regulación financiera del país.

El segundo negocio es Tiendas Neto, cadena de descuento de Grupo Salinas. Cerró 2025 con 1.862 establecimientos en México y durante 2026 reportó 2.159, es decir, 297 puntos adicionales y un aumento cercano al 16 %. Su modelo reúne tiendas pequeñas, surtido de alta rotación, precios bajos, compras eficientes y marcas propias. Su facturación de 2025 fue de $ 27.600 millones de pesos mexicanos, con crecimiento anual del 20 %.

Las marcas propias de Tiendas Neto, en alimentos, limpieza e higiene, permiten controlar costos, surtido y márgenes. Aunque su propuesta recuerda la de D1 y Ara, los modelos no son idénticos. En Colombia, ambas cadenas tienen redes logísticas, proveedores y consumidores consolidados. Tiendas Neto tendría que definir ubicaciones, crear abastecimiento local, ajustar precios y diferenciar su oferta dentro de un mercado donde el descuento ya está ampliamente desarrollado.

¿Podría Italika abrir la puerta a Elektra y Tiendas Neto?

Conviene separar los hechos de las hipótesis. Se anunció una ensambladora y la intención de abrir tiendas de motocicletas con préstamos; no existe un anuncio equivalente sobre almacenes de electrodomésticos o supermercados.

No obstante, una red comercial permitiría conocer ciudades, hábitos de compra y necesidades de financiación, información valiosa para evaluar nuevas inversiones. Eso no significa que las otras cadenas tengan aprobada su entrada.

Para Mall & Retail, el valor estratégico del anuncio radica en la convergencia de industria, comercio y financiación. Colombia es un mercado mundialmente relevante para las motocicletas y cuenta con empresarios que han demostrado la viabilidad del ensamble nacional.

Grupo Salinas conoce cómo transformar un producto de movilidad en una relación comercial duradera. Barranquilla puede ser su primera plataforma industrial; determinar si también abre el camino a Elektra y Tiendas Neto dependerá de inversiones y resultados concretos, no de expectativas.

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