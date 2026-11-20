Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Este viernes 20 de noviembre, los usuarios de Bancolombia manifestaron dificultades importantes para acceder a la aplicación móvil y concretar sus operaciones financieras habituales. Según lo reportó el propio banco, los inconvenientes incluyeron problemas con transferencias de dinero hacia Nequi, una de las plataformas digitales más usadas por los colombianos para manejar dinero en el día a día. La situación generó inquietud entre los clientes, especialmente aquellos que dependen de los servicios digitales del banco para realizar pagos y transferencias cotidianas. De acuerdo con la comunicación oficial difundida por Bancolombia, estos problemas obedecen a fallas intermitentes en algunos de sus servicios digitales, específicamente en funcionalidades clave como pagos, transferencias hacia Nequi y también operaciones que utilizan Llaves y códigos QR.

Sigue a PULZO en Discover

La respuesta de Bancolombia fue informar que su equipo técnico trabaja actualmente para restaurar el funcionamiento de todas las plataformas impactadas. Sin embargo, hasta el momento la entidad no ha confirmado un tiempo estimado para que los servicios vuelvan a operar con total normalidad. Mientras tanto, recomendó a los usuarios hacer uso de canales alternativos como cajeros automáticos, corresponsales bancarios y las oficinas físicas de la entidad, especialmente para aquellos casos en los que las transferencias o los pagos digitales no sean posibles. Para los clientes de Nequi, el banco indicó que la red de corresponsales bancarios sigue disponible tanto para retiros como para recargas de dinero.

A lo largo de la jornada, los reportes de fallas se focalizaron principalmente en el acceso a la aplicación Mi Bancolombia y en las transferencias entre cuentas, pero también hubo dificultades en los servicios de pagos digitales realizados a través de PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos) y Botón Bancolombia, herramientas ampliamente utilizadas para realizar compras o pagar facturas en línea. Ante la persistencia de estos inconvenientes, Bancolombia instó a los clientes a consultar el estado de los servicios desde la página oficial, donde se publican actualizaciones sobre la disponibilidad de su aplicación, la sucursal virtual y otros canales digitales. Además, la entidad hizo énfasis en evitar compartir claves o información confidencial mediante medios no oficiales y verificar el estado de cada transacción antes de intentar repetirla, con el fin de proteger los recursos de los usuarios y minimizar el riesgo de fraudes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los canales alternativos de Bancolombia disponibles cuando la aplicación tiene fallas?

Cuando los servicios digitales de Bancolombia presentan intermitencias, la entidad recomienda acudir a los cajeros automáticos, corresponsales bancarios y sus oficinas físicas para realizar operaciones como retiros, pagos y transferencias. Así mismo, los clientes de Nequi pueden realizar recargas y retiros a través de corresponsales bancarios mientras se reestablecen los canales digitales, de acuerdo con la información divulgada por el banco.

¿Qué es PSE y por qué es importante para los usuarios de Bancolombia?

PSE significa Proveedor de Servicios Electrónicos y es una plataforma que permite realizar pagos digitales y transferencias entre cuentas bancarias desde el entorno virtual. Según los reportes mencionados, cuando PSE presenta fallas—como ocurrió en este caso con Bancolombia—los usuarios enfrentan dificultades para pagar servicios o efectuar compras en línea, lo cual impacta sus operaciones cotidianas y la facilidad de hacer transacciones electrónicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.