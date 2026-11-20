Por: Noticiero 90 minutos

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La economía colombiana presenta señales de alerta, tras un marcado descenso en el ritmo de crecimiento durante el último año, según reportes recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Las cifras oficiales muestran que el país pasó de un crecimiento del 2,1 % en el primer trimestre y 3,6 % en el segundo trimestre a solo 0,5 % en el tercero. Este dato representa una preocupación creciente sobre el impacto en el empleo y la vida cotidiana de los ciudadanos, ya que un descenso de este tamaño afecta directamente la demanda de trabajadores y la capacidad de empresas y familias.

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De acuerdo con Carlos Hernán Isaziga, profesor de cátedra de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, “esa disminución de la actividad económica hace que el crecimiento que teníamos de un 3,5 o 3,7 que venía el trimestre anterior, pues se vea disminuido este trimestre. ¿Qué indica eso? Que la economía, en la medida en que se disminuya su actividad económica, quiere decir que va a necesitar menos fuentes de menos trabajadores, va a recurrir a menos compra de materia prima”. Esta afirmación evidencia cómo la menor actividad económica puede desencadenar una reducción en el empleo y en el consumo de materiales básicos para la producción, afectando la cadena económica en todos sus niveles.

El golpe también se refleja en el sector empresarial. Según análisis de BBVA, los sectores más perjudicados han sido el agro y la industria manufacturera, donde se ha constatado que la demanda privada resulta insuficiente para compensar el gasto público. Los diferentes gremios empresariales están evaluando de qué forma este panorama ha repercutido en el comercio y en la solidez de las empresas. Octavio de Jesús Quintero Gómez, presidente de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), señaló que “en el mes de septiembre la caída fue tremenda. Algo se movió en el mes de agosto por el tema de los mercados, la urgencia de canasta básica para los damnificados, pero ya en septiembre se sintió la baja en el comercio”.

La coordinadora de Inteligencia Económica y Negocios, Stephany Solano Muñoz, destacó la importancia de regiones como el Valle del Cauca, que aporta alrededor del 13 % del Producto Interno Bruto (PIB) industrial del país, subiendo al 15 o 16 % al incluir al Cauca. Esto subraya la relevancia de estas zonas frente a posibles consecuencias productivas y laborales.

En definitiva, la desaceleración crea nuevos retos para la economía nacional y regional, con efectos directos en el empleo, la actividad comercial y la capacidad adquisitiva de los colombianos.

¿Cómo afecta la desaceleración económica al empleo y comercio en Colombia?

Según los datos del DANE y expertos citados, la desaceleración económica implica una menor demanda de trabajadores y una reducción en el consumo de materias primas. Esto se traduce en menos empleo, compras y actividad comercial, con sectores como el agro y la industria manufacturera siendo especialmente vulnerables. El comercio ya reporta caídas notables, como lo evidenció FENALCO sobre el mes de septiembre, lo que afecta tanto a empresas como a ciudadanos.

¿Qué sectores han sido más impactados por la desaceleración económica en Colombia?

De acuerdo con análisis de BBVA y los testimonios de empresarios, los sectores más afectados hasta el momento son el agro y la industria manufacturera. La demanda privada no ha bastado para compensar el gasto público, provocando que estas ramas productivas sientan primero el impacto de la desaceleración, con consecuencias directas en el empleo y la capacidad productiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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