Por: El Espectador

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La construcción de la primera línea del Metro de Bogotá ha captado la atención pública tras la confirmación, por parte de Metro Línea 1, de la llegada de un considerable grupo de trabajadores chinos para avanzar en el proyecto. Esta decisión generó críticas desde la Contraloría General de la República, que cuestionó la necesidad de importar mano de obra extranjera cuando faltan alrededor de 1.500 empleados para completar el personal necesario en la obra, según información citada por El Espectador. Metro Línea 1 aclaró que la mayoría de los perfiles buscados exige formación técnica y experiencia en oficios como electricidad, soldadura, manejo de redes hidrosanitarias, climatización, acabados y operación de equipos especializados, entre otros.

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La polémica surgió luego de que Yolima Herrera, contralora delegada para la Inclusión Social, señalara en Blu Radio que de los 1.524 puestos reportados por la concesionaria, entre 900 y 1.000 corresponderían a mano de obra no calificada. Sin embargo, Metro Línea 1 contradijo esa afirmación, asegurando que al menos el 93,5 % de los perfiles requiere especialización técnica, y que las necesidades laborales obedecen a la simultaneidad de diversas fases de obra, como estaciones, viaducto, patio taller y sistemas ferroviarios. La empresa enfatizó además que para tareas como la instalación de equipos electromecánicos o estructuras metálicas es indispensable contar con personal que tenga experiencia en proyectos similares.

Sobre la llegada de técnicos chinos, Metro Línea 1 precisó que ya se encuentran integrados en distintas labores y que se planea sumar cerca de 1.500 trabajadores de esa nacionalidad para septiembre de 2027. La concesionaria destacó que estos empleados poseen competencias específicas y formación en los rubros que más escasean entre la oferta local. Aun así, la empresa reiteró el cumplimiento de todos los requisitos laborales y migratorios exigidos por la normativa colombiana y planteó que los técnicos chinos apoyarán la capacitación de colombianos mediante el modelo maestro-aprendiz.

En cuanto a la mano de obra nacional, Metro Línea 1 sostuvo que, desde enero de 2026, ha desarrollado 27 ferias de empleo con un balance de 13.897 asistentes, aunque advirtió que muchos aspirantes no cumplen los requisitos técnicos ni la disponibilidad requerida para los cargos. Se identificaron mayores dificultades para conseguir personal en áreas como mampostería, redes hidráulicas y operación de maquinaria, sumado al impacto de la competencia con otros proyectos en la capital y alrededores. Por ello, la empresa recurre a alianzas con empresas de selección y con el Sena, así como a incentivos para fomentar la llegada de trabajadores de otras regiones. Hasta mediados de noviembre, se reportaron 1.411 contrataciones.

Las inquietudes persisten, especialmente sobre la rotación laboral atribuida a posibles salarios insuficientes y sobre el coste de traslado de los trabajadores chinos, que Herrera estimó en cerca de 10 millones de dólares, sin que hasta el momento la concesionaria haya detallado el desglose financiero de esa operación. La Contraloría seguirá vigilando el proceso, solicitando acompañamiento del sector Trabajo y manteniendo seguimiento mensual al proyecto, de acuerdo con El Espectador.

¿Por qué Metro de Bogotá trae trabajadores chinos y qué oficios desempeñarán?

Según declaraciones de Metro Línea 1, la llegada de trabajadores chinos responde a la dificultad para encontrar en Colombia personal con experiencia y formación técnica en oficios altamente especializados necesarios para la construcción del metro. Entre las funciones que desempeñarán se encuentran labores como electricidad, soldadura, redes hidrosanitarias, climatización, acabados, montaje de estructuras metálicas y operación de equipos electromecánicos. La empresa señala que estos perfiles son escasos en la mano de obra local, motivo por el cual ha optado por sumar técnicos extranjeros y, al mismo tiempo, desarrollar modelos de formación para trabajadores colombianos.

¿Qué medidas ha implementado Metro Línea 1 para fomentar la contratación de trabajadores colombianos?

Metro Línea 1 ha impulsado la realización de 27 ferias y jornadas de empleo desde enero de 2026, con el fin de identificar y reclutar talento nacional. Además, firmó acuerdos con empresas de selección de personal reconocidas como Job&Talent, Activos, Adecco y Summar, ofrece incentivos de transporte y traslado, y estableció una alianza con el Sena para formar entre 120 y 150 personas al mes. Estas estrategias buscan aumentar la participación de trabajadores colombianos en los frentes de obra requeridos para la construcción de la primera línea del metro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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