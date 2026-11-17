Una grave controversia institucional rodea al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) tras conocerse múltiples denuncias, pantallazos de conversaciones y testimonios que evidencian presiones directas contra los aprendices para obligarlos a salir a las calles y participar en protestas en contra del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. La situación fue alertada públicamente por el actual director general de la entidad, Fary Torres, quien rechazó cualquier intento de manipulación política sobre los estudiantes y confirmó la apertura de investigaciones internas para determinar quiénes están promoviendo estas prácticas al interior de los centros de formación.

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A través de un video divulgado por Noticias RCN, el directivo advirtió sobre el uso indebido de los espacios académicos y el hostigamiento hacia la comunidad estudiantil para impulsar agendas ajenas a la misión educativa de la institución. “Reportes sobre la instrumentalización evidente y clara que ha tenido, no solo como mensaje político, sino además hacia las personas, en especial a las personas más queridas de esta entidad, como son nuestros aprendices”, manifestó Torres al expresar su preocupación por los hechos documentados en distintas sedes del país.

El informativo reveló además el contenido de varios chats enviados a grupos donde participan los jóvenes, en los cuales se lanzan reproches e insultos contra aquellos estudiantes que deciden no sumarse a las jornadas de movilización convocadas frente a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo desde el pasado 7 de agosto. “Pues si me bloqueó por allá, se lo digo por acá. El único sostenimiento que tienes es el que te brinda una institución pública. Pone tus principios, pues, a prueba. Es indolente ver cómo el mundo marcha por derechos de los que vos estás aprovechándote”, se lee en uno de los mensajes revelados que buscan intimidar moralmente a quienes optan por continuar con sus actividades académicas.

A las presiones digitales se suman medidas de hecho dentro de las instalaciones educativas, según el relato entregado por un practicante que confirmó el ambiente de coacción que se vive durante los días de protesta. “Se presiona a los aprendices para que asistan a marchas y plantones”, aseguró el estudiante, agregando que “el día de la marcha, inclusive, se bloquean puertas, se encierran instalaciones” para impedir el ingreso normal a clases, mientras en paralelo circulan panfletos con consignas como “¿Qué le ha hecho la juventud trabajadora del SENA al gobierno de Abelardo? Convocamos a aprendices, trabajadores y ciudadanía a defender el SENA como patrimonio del pueblo”, material que ya hace parte de las indagaciones adelantadas por las directivas para individualizar y sancionar a los responsables.