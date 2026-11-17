La fortuna que dejó el reconocido estilista Mauricio Leal continúa sin un destino definido. Aunque han pasado cinco años desde el asesinato del peluquero y de su madre, Marleny Hernández, las propiedades, vehículos y demás activos que conformaban su patrimonio permanecen bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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El caso tiene varios frentes judiciales. Por un lado, las autoridades adelantan un proceso de extinción de dominio por presunto lavado de activos; por otro, está pendiente definir quién tendría derecho a recibir la herencia del estilista.

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En ese escenario, Jhonier Leal, condenado por el asesinato de su hermano y su madre, no podría beneficiarse de la sucesión debido a la figura de indignidad sucesoral. Entretanto, Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio, busca que se le reconozca como único heredero legítimo.

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Los detalles sobre el patrimonio y el estado actual de los bienes fueron expuestos en el programa Expediente Final, que revisó qué ocurrió con la fortuna del estilista después de su muerte.

¿Cuáles son los bienes que dejó Mauricio Leal?

El patrimonio de Mauricio Leal estaba conformado por inmuebles, vehículos, dinero en cuentas bancarias y participaciones en sociedades comerciales. Según la información presentada en el programa, entre los activos que permanecen bajo administración de la SAE se encuentran:

Casa en La Calera: ubicada en el conjunto residencial Arboreto Bosque Residencial, con un avalúo superior a los 1.370 millones de pesos.

Apartamento en Bogotá: situado en la calle séptima con carrera 87, cuyo valor fue estimado en 462 millones de pesos.

Vehículos: dos automóviles Mercedes-Benz y una motocicleta.

Sociedades comerciales: dos empresas relacionadas con el negocio de peluquería y un proyecto musical.

Dinero en Bancolombia: una cuenta de ahorros con un saldo superior a los 1.620 millones de pesos.

Mobiliario: elementos y equipos que pertenecían a la peluquería que funcionaba en Sabana Park.

Estos bienes hacen parte del patrimonio cuya situación jurídica todavía debe resolverse. Por ahora, no se ha definido quién podrá disponer de ellos ni si serán entregados a un eventual heredero.

Casa de Mauricio Leal en La Calera presenta deterioro

Uno de los aspectos que llamó la atención en el informe de Expediente Final fue el estado en el que se encuentran algunas de las propiedades del estilista.

La casa ubicada en La Calera permanece desocupada desde hace varios años y, según lo expuesto en el programa, presenta deterioro por la falta de mantenimiento. A esto se suman obligaciones pendientes por concepto de cuotas de administración que superarían los 100 millones de pesos.

Las imágenes difundidas permitieron observar diferentes espacios del inmueble, entre ellos la cocina, los baños y otras áreas que permanecen sin ocupantes.

La situación también involucra los lotes donde reposan los restos de Mauricio y su madre, pues, de acuerdo con la información presentada, todavía existen pagos pendientes relacionados con esos espacios.

¿Quién podría quedarse con la herencia de Mauricio Leal?

La definición de los herederos también está condicionada por el proceso judicial. Jhonier Leal, condenado por el doble asesinato, está excluido de la posibilidad de recibir los bienes de su hermano y de su madre por indignidad sucesoral, una figura jurídica que impide heredar a quien incurre en determinadas conductas graves contra el causante.

En contraste, Carlos Andrés García, medio hermano del estilista, busca ser reconocido como el único heredero legítimo para reclamar el patrimonio una vez se resuelva la situación jurídica de los activos.

Sin embargo, su reconocimiento no significa que pueda recibir de inmediato las propiedades o el dinero. Primero deben avanzar los procedimientos que mantienen los bienes bajo control del Estado.

La defensa de García también ha manifestado que no ha obtenido suficiente claridad por parte de la SAE sobre el estado de los activos y las condiciones para resolver su situación.

¿Qué pasará con la fortuna del estilista?

Por ahora, el futuro del patrimonio de Mauricio Leal depende de las decisiones que adopten las autoridades dentro del proceso de extinción de dominio y de los trámites relacionados con la sucesión.

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Mientras tanto, los inmuebles, vehículos, sociedades y recursos económicos continúan bajo administración de la SAE, sin que exista una definición definitiva sobre su entrega.

Así, cinco años después del crimen que conmocionó al país, la historia de Mauricio Leal sigue teniendo consecuencias judiciales y patrimoniales. La disputa por su fortuna continúa abierta y su eventual heredero tendrá que esperar a que se resuelvan los procesos pendientes.

¿Qué va a pasar con los cuerpos de Mauricio Leal y su mamá?

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