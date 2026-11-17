Por: Portal Bogotá

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Niñas, niños y adolescentes de Bogotá podrán disfrutar de una oferta recreativa única durante la temporada de fin de año 2026 gracias al programa ‘Vacaciones Recreativas’. De acuerdo con la información suministrada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), este programa abre inscripciones para menores de entre 6 y 17 años, permitiendo la participación en una amplia gama de actividades de esparcimiento entre el 23 y el 28 de noviembre en diferentes parques y escenarios del Distrito Capital.

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La Alcaldía Mayor de Bogotá invita a las familias a aprovechar estos espacios, que buscan fortalecer el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia al facilitar acceso gratuito a actividades al aire libre en parques públicos. Según el IDRD, el proceso de inscripción se hará de manera presencial únicamente el sábado 21 de noviembre de 2026, entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m., directamente en los parques habilitados y hasta agotar cupos. Es obligatorio que un adulto responsable realice el trámite y presente la certificación de afiliación a EPS (Entidad Promotora de Salud) o al sistema de salud subsidiado con vigencia máxima de 30 días, fotocopia de documento de identidad o registro civil, y diligencie un consentimiento informado, documento entregado en cada parque el día de la inscripción.

El programa está organizado para diferentes rangos de edad. Para niñas y niños de 6 a 11 años, las actividades tendrán lugar del 23 al 28 de noviembre, mientras que para adolescentes de 12 a 17 años, estas se llevarán a cabo del 23 al 27 de noviembre. Las ‘Vacaciones Recreativas’ se desarrollarán en parques de varias localidades, tales como Usaquén, Suba, Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, y otras más. Cada punto cuenta con un gestor local responsable, cuyo nombre y correo electrónico están listados para facilitar el contacto y resolver inquietudes.

De acuerdo con el comunicado del IDRD, la inscripción no tiene ningún costo y el cupo es limitado, por lo que es fundamental seguir con cuidado el procedimiento para evitar contratiempos y asegurar la participación. El propósito del programa, según las autoridades distritales, es ofrecer entornos seguros y enriquecedores para la niñez y adolescencia durante el receso escolar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribir a niñas, niños y adolescentes en las ‘Vacaciones Recreativas’ del IDRD Bogotá?

Para participar, los adultos responsables deben acercarse el sábado 21 de noviembre de 2026 entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m. al parque habilitado de su localidad, presentar la certificación de EPS vigente, la fotocopia de documento de identidad y diligenciar el consentimiento informado. Las inscripciones son gratuitas, presenciales y con cupo limitado, según el procedimiento descrito por el IDRD.

¿Cuáles son los documentos necesarios para la inscripción a las Vacaciones Recreativas del IDRD en Bogotá?

Se requiere presentar certificación de afiliación a EPS o sistema de salud subsidiado con una vigencia que no supere los 30 días, fotocopia del documento de identidad o registro civil del menor, y diligenciar el consentimiento informado provisto en el parque al momento de la inscripción, tal como lo indica el IDRD.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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