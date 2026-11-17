Una riña terminó en tragedia en el barrio La Concepción, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. Un joven de 26 años perdió la vida luego de ser atacado con un arma cortopunzante, mientras que su hermano resultó herido cuando intentó intervenir para defenderlo.

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De acuerdo con la información difundida por familiares y reportes ciudadanos, el episodio ocurrió en la calle 67 sur con carrera 87C, donde se habría presentado un enfrentamiento que terminó con consecuencias fatales.

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La muerte del joven causó consternación entre sus allegados y habitantes del sector, quienes piden que las autoridades investiguen lo sucedido y establezcan quiénes participaron en la agresión.

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En medio del dolor por lo ocurrido, los familiares entregaron una versión sobre las circunstancias del ataque a Gato Noticias. Según su relato, la agresión no habría sido un enfrentamiento entre dos personas, sino que el joven habría quedado en desventaja frente a un grupo de aproximadamente diez individuos.

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Durante el altercado, el hombre recibió heridas con un arma blanca que terminaron causándole la muerte. Su hermano también resultó lesionado cuando intentó intervenir para evitar que continuaran atacándolo. Por ahora, esta versión corresponde al testimonio de los familiares y deberá ser contrastada por las autoridades encargadas de esclarecer el caso.

Tras la tragedia, los allegados de la víctima hicieron un llamado para que se investigue lo ocurrido, se identifique a los responsables y se determinen las circunstancias que desencadenaron la riña.

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La comunidad de La Concepción también manifestó su preocupación por el episodio y pidió mayor presencia de las autoridades para prevenir nuevos hechos violentos en el sector.

Hasta el momento, con la información disponible no se conocen detalles oficiales sobre posibles capturas ni un pronunciamiento de la Policía Metropolitana de Bogotá que confirme la secuencia de los hechos. La investigación deberá establecer cómo comenzó el enfrentamiento, quiénes participaron y qué responsabilidad tuvo cada uno de los involucrados.

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