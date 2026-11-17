La Fiscalía General de la Nación imprimió un decisivo impulso procesal a la investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Alicia Graham Sardi, madre de una de las dos menores asesinadas en abril de 2025 mediante frambuesas contaminadas con talio en el norte de Bogotá. De acuerdo con fuentes cercanas al expediente citadas por la Unidad Investigativa de El Tiempo, el ente acusador comenzó desde el pasado viernes a citar a declaraciones y entrevistas formales a varias personas del círculo cercano de la mujer, quien falleció el 17 de agosto de 2021 tras haber sufrido una grave intoxicación con ese mismo metal pesado, pese a que inicialmente su deceso fue atribuido a un cáncer fulminante.

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Este nuevo capítulo judicial responde a la solicitud elevada por los hermanos de Alicia Graham, representados por el penalista David Espinosa Acuña, quienes pidieron priorizar el esclarecimiento de su fallecimiento e incluir en las pesquisas a su viudo, Juan De Bedout Vargas. “Esta representación considera que existen elementos objetivos y una convergencia de circunstancias suficientemente serias para que la Fiscalía investigue de manera prioritaria la posible responsabilidad de Juan de Bedout Vargas en una exposición intencional de Alicia Graham Sardi al talio y en su eventual relación causal con el fallecimiento, ocurrido el 17 de agosto de 2021”, señala el oficio radicado desde abril, reiterando el pasado 31 de agosto de 2026 que “esa hipótesis no se presenta como una conclusión anticipada de autoría. Se presenta como lo que corresponde en esta fase: una hipótesis penal concreta, susceptible de verificación, que ha ganado precisión con los dos informes privados, sus anexos y las respuestas institucionales obtenidas con posterioridad a la denuncia”.

Dentro del acervo probatorio cobraron especial relevancia los mensajes de voz grabados por la propia Alicia Graham semanas antes de morir, registros en los que pasa de afirmar “me envenené con talio” a advertir con angustia “me están envenenando”, llegando incluso a pedir la contratación de un investigador privado y pruebas de polígrafo para su entorno, convencida de que las dosis le estaban siendo suministradas desde Bogotá, motivo por el cual se negó a regresar a su apartamento tras un viaje a Europa. Ante estos hallazgos, la representación de víctimas solicitó trasladar al nuevo proceso todas las referencias consignadas en el expediente de las menores y unificar ambos casos bajo el despacho de la fiscal 100 de la Unidad de Vida, Elsa Reyes, funcionaria que ya imputó cargos y tramita la extradición desde Londres de la empresaria Zulma Guzmán Castro, capturada en diciembre de 2025 por el doble homicidio de las niñas y la tentativa contra otros dos adolescentes.

Aunque el listado completo de los primeros declarantes permanece bajo estricta reserva, trascendió que varios de ellos ya rindieron testimonio en la investigación por las menores y que el propio Juan De Bedout figurará entre los primeros convocados a diligencia, sin descartarse una eventual ruptura procesal para indagar otros episodios. Frente al avance de las citaciones, el abogado Fabio Humar, apoderado de De Bedout —quien insiste en el diagnóstico médico de cáncer y asegura que tanto él como su hijo mayor también presentan trazas de talio en sus organismos—, expresó su disposición ante las autoridades: “Estaremos atentos a los llamados que haga la Justicia para esclarecer lo que corresponda y, desde luego, he recibido instrucciones de mi cliente, Juan de Bedout, para ofrecer toda la información que la Fiscalía requiera”.

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