Por: Caracol TV

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Una grave situación de discriminación y agresión verbal en contra de una auxiliar de la Policía Nacional fue registrada en video y difundida por redes sociales, lo que desató una amplia ola de rechazo por parte de las autoridades y la comunidad caleña. Según Noticias Caracol, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 15 de noviembre en el barrio Obrero, en la ciudad de Cali. En la grabación, que generó indignación, se observa a la uniformada mientras un hombre la insulta señalando despectivamente su color de piel y cuestionando su labor policial. A pesar de los ataques, la joven permaneció serena en el lugar, intentando mantener la calma frente a las agresiones.

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En un momento posterior del video, se aprecia también la intervención de una mujer que increpa y discute con la uniformada. Los usuarios que vieron el registro audiovisual en redes sociales manifestaron su rechazo y solicitaron a las autoridades identificar plenamente a quienes participaron en el acoso y establecer responsabilidades claras. Finalmente, la Policía Metropolitana de Cali confirmó que los hechos se presentaron en el barrio Obrero durante la madrugada señalada, despejando así las dudas iniciales sobre la localización del incidente.

Ante lo sucedido, la Policía Nacional divulgó un comunicado en el cual rechazó de manera categórica estos actos, que calificó como violencia verbal y presunta discriminación racial. La institución comunicó que garantizará acompañamiento jurídico y psicológico tanto a la auxiliar perjudicada como a sus familiares, en aras de proteger sus derechos y brindar respaldo institucional. Además, informó que el 17 de noviembre acompañará a la joven en la presentación de la denuncia penal ante la Fiscalía, con el fin de que los hechos sean conocidos oficialmente por las autoridades competentes.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, también se pronunció públicamente sobre el caso y expresó su solidaridad con la víctima. Eder rechazó de manera contundente los insultos racistas y afirmó que desde la alcaldía se está trabajando conjuntamente con la Policía para identificar a los responsables y que estos comportamientos no tengan cabida en la ciudad. El alcalde destacó: “Detrás de cada uniforme hay un ser humano que merece respeto”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué decisiones tomó la Policía Nacional tras los hechos de racismo contra la auxiliar en Cali?

Tras el incidente de discriminación registrado en Cali, la Policía Nacional anunció que brindará acompañamiento jurídico y psicológico a la auxiliar agredida y a su familia. Además, confirmó que acompañará a la joven en la presentación de la denuncia penal ante la Fiscalía para que los presuntos actos de discriminación y violencia queden documentados oficialmente.

¿Cuál fue la reacción del alcalde de Cali frente a los insultos racistas a la uniformada?

El alcalde Alejandro Eder manifestó su rechazo contundente a los insultos racistas dirigidos a la auxiliar policial y aseguró que las autoridades están trabajando de manera articulada para identificar a los responsables del delito, reiterando que en Cali no hay espacio para el racismo ni para la discriminación contra ningún ciudadano ni funcionario público.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.