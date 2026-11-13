La Policía Metropolitana de Cali confirmó que la fuerte explosión registrada durante la noche del jueves 12 de noviembre en el sur de la ciudad correspondió a un atentado contra una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES). La detonación causó alarma entre los habitantes del sector y obligó a desplegar un operativo de seguridad.

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El ataque ocurrió en inmediaciones de la sede de Carabineros, en el sector de Siloé, cuando los uniformados se movilizaban por esa zona de la capital vallecaucana. Tras el estallido, varias unidades policiales llegaron al lugar para asegurar el perímetro y adelantar las primeras verificaciones.

La magnitud del estruendo también quedó registrada en videos que circularon en redes sociales. En las grabaciones se escucha la detonación que sorprendió a residentes y personas que se encontraban en los alrededores.

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Policía confirmó que el ataque iba dirigido contra una patrulla del GOES

La institución confirmó que el objetivo del atentado fue una unidad del Grupo de Operaciones Especiales que transitaba por el sector. Según la información conocida, los responsables habrían lanzado un “artefacto explosivo” al paso de una patrulla cerca de la Escuela del Carabineros, en el sector de Siloé.

Dicha zona quedó acordonada mientras los organismos especializados inspeccionaban el lugar y recopilaban elementos que permitan establecer las circunstancias de la detonación. Las autoridades también buscan determinar cómo fue utilizado el explosivo y quiénes estarían detrás de este hecho.

#CALI La Policía Metropolitana de Cali confirmó que el ataque en el occidente de la ciudad fue contra una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y que no resultaron personas heridas. https://t.co/qVSnCpbL62 https://t.co/06mUUOPyAk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 13, 2026

¿Hubo policías o civiles heridos tras la explosión en Cali?

Uno de los aspectos que causó preocupación después de la detonación fue la posibilidad de que hubiera uniformados o habitantes afectados por la explosión. Sin embargo, la Policía Metropolitana confirmó que no se reportaron personas heridas por el atentado.

La ausencia de víctimas lesionadas fue uno de los primeros datos entregados tras la emergencia, aunque las autoridades mantuvieron las labores de verificación en el sector para establecer si hubo daños adicionales.

Mientras avanzan las investigaciones, la Fuerza Pública trabaja para esclarecer la modalidad del ataque e identificar a los responsables. Por ahora, no se ha informado sobre capturas relacionadas con este hecho.

#CALI El personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, condenó el atentado contra una patrulla de la Policía registrado en Siloé, cerca de la sede de carabineros. “Exigimos una respuesta inmediata y contundente de las autoridades. Los responsables deben ser identificados, capturados y llevados ante la justicia. Cali merece vivir en paz”, sostuvo el funcionario, quien compartió imágenes del lugar de los hechos. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 13, 2026

Atentado con moto cargada de explosivos

Sede Policía frente a Siloé

Cali 12 nov https://t.co/8GQfzvpUos — Erik (@erikdecali) November 13, 2026

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