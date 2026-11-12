Un fuerte estallido interrumpió la tranquilidad de la noche de este jueves 12 de noviembre en el sur de Cali, Valle del Cauca. La detonación sorprendió a varias personas que se encontraban jugando y viendo un partido de fútbol, y el momento quedó registrado en video.

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Las imágenes permiten escuchar la intensidad del estruendo, que tomó por sorpresa a los asistentes al encuentro deportivo. En medio de la actividad, el ruido de la explosión provocó la reacción de quienes estaban en el lugar, que no esperaban una emergencia de esa magnitud.

El hecho ocurrió en medio de una situación de seguridad que encendió las alarmas en el suroccidente de la capital vallecaucana. Las primeras hipótesis de las autoridades apuntaron a un posible ataque contra la Escuela de Carabineros.

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🚨 Este es el momento de la explosión en la Escuela de Carabineros de Cali, grabado desde la cancha de fútbol de Urbanización Venezuela, mientras se desarrollaba un partido de fútbol. https://t.co/iBwHjbuxmr — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) November 13, 2026

Video registró el momento en que la explosión sorprendió a los asistentes

La grabación que circuló después del episodio muestra cómo se escuchó la fuerte detonación mientras se desarrollaba el partido de fútbol. El estruendo fue tan intenso que interrumpió el ambiente del encuentro y causó temor entre los jóvenes y demás personas que estaban reunidas.

La emergencia también provocó la movilización de uniformados y el acordonamiento de la zona para adelantar las verificaciones correspondientes. Las autoridades buscaban establecer qué había causado la explosión y si el hecho estaba dirigido contra los policías que se encontraban en el sector.

Alcaldía entregó primeros detalles sobre lo ocurrido en Cali

La Administración distrital informó que las autoridades se desplazaban hacia la vía que conduce a la sede de Carabineros para revisar el lugar. En su reporte preliminar, señaló que una motocicleta habría producido la explosión.

La Alcaldía también indicó que, hasta ese momento, no se tenía registro de personas lesionadas. Además, anunció que entregaría un informe oficial cuando los organismos encargados tuvieran mayor claridad sobre las circunstancias del episodio.

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