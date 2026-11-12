Los aspectos que han marcado el estilo de Abelardo de la Espriella en sus primeros cien días de gobierno resultan numerosos y protuberantes por una sencilla razón: el actual presidente es la antítesis de su predecesor, Gustavo Petro. Desde esa perspectiva, después de cuatro años de la manera particular de hacer las cosas del mandatario de izquierda, resultan novedosos el respeto de De la Espriella por las otras dos ramas del poder público (Justicia y Congreso), las instituciones en general (incluidas la religión y la familia) y la fuerza pública. Eso está en la base de detalles que parecen menores, pero no lo son.

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Cien días se ofrecen como los primeros trazos de un dibujo que verá completo el país en los próximos cuatro años. Ese periodo, con una profunda raigambre histórica, se entiende ahora como una ‘luna de miel’ política en el que se evalúa la capacidad de arranque, el cumplimiento de promesas iniciales, el estilo de mando y la influencia del mandatario cuando su capital político suele estar en su punto más alto.

Para el caso de De la Espriella, hay quienes aseguran que su periodo de arranque se ha visto seriamente afectado por dos factores que alteran cualquier análisis: el terremoto del 10 de agosto y la herencia de violencia que recibió de cuatro años de laxitud con los grupos armados en la administración Petro. Con todo, hay al menos 12 cosas que distinguen claramente a De la Espriella de su predecesor y de otos presidentes de Colombia.

Cien días de clara disrupción en materia de seguridad

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1) Precisamente, para anunciar y significar la manera como iba a enfrentar a los delincuentes, De la Espriella comenzó por ponerse el apelativo de ‘el Tigre’ desde su campaña, y ha asumido esta figura, surgida inicialmente del fervor popular en redes sociales y de su propio lema (“Yo soy el tigre para Colombia”) para simbolizar carácter, fuerza, orden y mano dura en materia de seguridad. No es común que un presidente de Colombia se autodefina como un animal. Se diferencia de Petro, que usó la figura del jaguar, en la que fundía al país y a sí mismo, pero no como apodo, mote o sobrenombre.

2) En la línea de seguridad, De la Espriella ha resultado toda una caja de sorpresas. Viene produciendo una verdadera ruptura con una vieja línea de conducta no establecida en normas escritas según la cual un presidente de la República, aun siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no participa en terreno en operaciones de las autoridades contra la delincuencia. La razón también es simple: un jefe de Estado no se puede exponer de esa manera. Pero el nuevo mandatario de los colombianos decidió liderar varias acciones de la Policía y las Fuerzas Militares en diferentes zonas del país.

3) En ese contexto, también ha sorprendido que aparezca portando al cinto una pistola Glock 19 Gen5. El país, entre perplejo y admirado, no deja de pensar que si el jefe de Estado lleva un arma también esté dispuesto a usarla. Pero eso no ha sido todo.

4) En Cúcuta recibió, el 9 de noviembre, el parte de los resultados de un bombardeo que ordenó contra el frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, vestido con uniforme camuflado del Ejército de Colombia y boina. Los dos hechos, para algunos, riñen con la tradición civilista y pacífica que debe encarnar quien ostenta la primera magistratura del país. Otros aplauden eso porque ven a un presidente empoderado, con determinación y liderazgo.

5) Cuatro hechos más en materia de seguridad han resultado disruptivos por parte de De la Espriella en estos primeros cien días de su gobierno: el primero es la manera como interactúa y recrimina a los delincuentes capturados, algo que sus detractores descalifican pues lo ven como un acto de regodeo humillante e innecesario del vencedor sobre el vencido. Pero también hay quienes lo aplauden porque consideran que ese escarnio es aleccionador y envía un duro mensaje a los criminales.

6) Otro es la intensa movilización y reubicación de presos en cárceles, algo que es bien visto porque muestra su determinación de coger por los cuernos ese toro bravo al que otros mandatarios o prefirieron ignorar o con el que se quisieron congraciar.

7) También, los mensajes sarcásticos que el presidente escribe en las bombas que serán arrojadas contra organizaciones criminales, y caminar por entre los cadáveres de integrantes de esas organizaciones abatidos. Al respecto, chocan las opiniones de quienes consideran que es una infracción a las normas básicas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las de quienes creen que los criminales no merecen ningún miramiento, incluso después de muertos, por los grandes daños que les han causado a sus víctimas.

Colombia ha sentido un giro de 180 grados

8) Pero en su estilo, claramente marcado por el fervor que siente por la simbología y el mundo castrenses (desde la campaña presidencial hizo suyos el saludo militar la expresión “Firme por la patria”), también se han destacado otros importantes aspectos de la esfera civil en los que De la Espriella ha querido ser diferente. Para empezar, se posesionó en Cali, tomando distancia de la tradición de que esa ceremonia tenga lugar en Bogotá, aunque no pudo hacerlo, como quería, en una guarnición militar.

9) También se ha apartado de la capital de la República al construir una sede alterna de Gobierno en Barranquilla, en donde, por ejemplo, recibió la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

10) Ha hecho un claro esfuerzo por recuperar la dignidad que deben encarnar y proyectar la figura del presidente de la República y los integrantes de su Gobierno. No hay alocución o comparecencia formal ante los medios en la que, al dirigirse a los colombianos, él y sus subalternos no aparezcan impecablemente vestidos de traje. Sus discursos son estructurados y organizados de tal forma que no dan lugar a divagaciones ni elucubraciones inanes. En esto también el contraste con Petro es abrumador.

11) Ha cumplido la promesa de campaña de no salir del país, algo que no tiene antecedentes en la historia de Colombia y en lo cual también resulta profundamente antitético frente a Petro, que tuvo su primer viaje internacional solo 23 días después haberse posesionado. Fue a Lima, pero luego vendrían, únicamente en sus primeros cien días de gobierno, desplazamientos a Nueva York, Caracas, Brasilia, Sharm el Sheikh (Egipto), Roma y París. Así, bosquejó lo que haría durante todo su mandato hasta convertirse en el presidente con más viajes al exterior en la historia de Colombia, con varios datos récord: 65 viajes internacionales a 32 países, en los que estuvo fuera 259 días, casi nueve meses de su mandato.

12) De la Espriella sí viaja intensamente, pero dentro del país, incluso también más que cualquier mandatario en sus primeros cien días de gobierno. Inicialmente lo tuvo que hacer para enterarse y atender de primera mano del sismo que debió enfrentar tres días después de posesionarse. Después, en su propósito de gobernar más cerca de alcaldes y gobernadores; y luego como parte de su propia estrategia de seguridad, en medio de la cual aparece, incluso por las noches y madrigadas, en peligrosas calles de diferentes ciudades.

Más allá de las críticas que pueda recibir por eso (como la de quienes lo señalan de presumir ser Rambo con fines solamente propagandísticos), es claro que causa impresión entre la ciudadanía que no ha visto a un presidente en actitud vigilante y a la ofensiva contra la delincuencia. Pero no es solo eso. Las diferentes dimensiones de la figura de De la Espriella han hecho que, en los primeros cien días de su gobierno, Colombia haya sentido un giro de 180 grados. El rumbo y los propósitos ya están señalados a la manera de un croquis. Falta ver cómo quedará el dibujo completo.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.