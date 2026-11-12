La imagen del presidente Abelardo de la Espriella está por debajo del 50 % y la gestión de su Gobierno recibe una calificación general de “regular”, según el primer informe de opinión sobre sus 100 días de administración presentado por César Caballero, gerente general de Cifras y Conceptos y recopilado por Caracol Radio. El estudio también identifica cuáles son las decisiones que reciben mayor respaldo y los temas que le estarían pasando factura al mandatario.

Sigue a PULZO en Discover

Caballero explicó que la medición se hizo mediante encuestas presenciales y contó con un equipo de 68 encuestadores, 16 supervisores y personal de la firma. Al comparar los resultados con los primeros 100 días de gobiernos anteriores, señaló que De la Espriella tiene una favorabilidad superior únicamente a la que registró Iván Duque, mientras que se encuentra por debajo de las cifras de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro.

(Vea también: De la Espriella destapó por qué se viste con uniforme militar en operativos: lanzó razón de fondo)

El informe también encontró diferencias en la percepción del mandatario según las características de los encuestados. De acuerdo con Caballero, De la Espriella tiene mejores resultados entre las mujeres, las personas mayores, quienes se identifican con la derecha y quienes cuentan con educación media. En cambio, su imagen es menos favorable entre los jóvenes, las personas con estudios superiores y los ciudadanos de izquierda. Uno de los aspectos que más le reconocen es su política de seguridad, especialmente las capturas de criminales y la imagen de carácter que proyecta.

Lee También

Entre los puntos positivos de la administración aparecen las visitas del presidente a las regiones y el traslado de presos entre cárceles. Sobre esta última medida, Caballero explicó que los ciudadanos perciben que el Gobierno está reduciendo la capacidad de los delincuentes para continuar con sus actividades desde los centros penitenciarios. Estas acciones figuran entre las decisiones que han tenido una recepción favorable en la opinión consultada.

En contraste, hay actuaciones que no estarían sumándole respaldo al mandatario. Caballero mencionó la publicación de videos en los que aparece junto a cadáveres, la llamada batalla cultural, las controversias relacionadas con el Museo Nacional y expresiones como “Viva Cristo Rey”. Según el gerente de Cifras y Conceptos, el presidente estaría desgastando rápidamente su imagen con mensajes que no consiguen conectar con personas por fuera de su grupo de seguidores.

Las relaciones internacionales, la batalla cultural, el fracking y la reforma tributaria también aparecen entre los asuntos peor calificados de la administración. En cuanto al manejo de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto, el estudio encontró una diferencia entre la atención inicial y la etapa posterior: la primera recibió una mejor valoración, mientras que la percepción sobre la reconstrucción cayó considerablemente, en especial en Pereira y Cali.

(Lea también: “No pañitos de agua tibia”: pulla de Restrepo al Congreso para que apruebe ley de rescate económico)

Otro de los puntos examinados fue la estrategia de comunicaciones del Gobierno. Para Caballero, el mensaje oficial no está llegando a una parte amplia de la población, pues muchas personas desconocen quiénes son los voceros y los ministros. También consideró que el presidente todavía tiene un alcance limitado para difundir los resultados de su administración y que concentrar los esfuerzos en las redes sociales deja por fuera a sectores que consumen principalmente radio y televisión.

El gerente concluyó que De la Espriella está utilizando una estrategia de comunicación que llega, sobre todo, a quienes ya lo respaldan, pero tiene dificultades para conectar con otros públicos. En ese sentido, contrastó el alcance actual del mandatario con el que tenía Gustavo Petro durante su Gobierno y advirtió que la falta de presencia en medios tradicionales limita la capacidad de la Casa de Nariño para divulgar sus avances y convencer a sectores distintos a su base política.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.