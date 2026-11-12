Un sistema de geolocalización permitió que una mujer siguiera el rastro de tres hombres que, presuntamente, ingresaron a la vivienda de su madre, una adulta mayor de 80 años, en Cajicá, Cundinamarca. Después de conocer el hurto, la hija de la víctima utilizó el GPS de uno de los elementos robados y llegó hasta la localidad de Suba, en Bogotá, donde encontró a los señalados responsables.

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El caso ocurrió cuando la mujer de la tercera edad se encontraba sola en su apartamento. Según el relato de su hija, los sujetos habrían aprovechado la situación para entrar por una de las ventanas del inmueble durante la noche.

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Una vez dentro, despertaron a la adulta mayor, la intimidaron y le exigieron que les indicara dónde guardaba el dinero. Aunque no la golpearon, sí la asustaron durante el asalto. Entre los elementos que se llevaron estaban un televisor y un bolso que contenía un celular, dinero en efectivo, tarjetas y la cédula de ciudadanía de la víctima.

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De acuerdo con la denuncia de la familia, existen grabaciones de cámaras de seguridad en las que aparecen tres hombres cerca del edificio horas antes del hurto.

La hija de la adulta mayor señaló que los sujetos permanecieron en los alrededores del inmueble, aparentemente conversando y tomándose fotografías. Sin embargo, sospecha que en realidad estaban observando las instalaciones y recopilando información sobre el lugar.

En los registros también se habría evidenciado que los hombres fotografiaron el edificio, lo que aumentó las sospechas de que estaban preparando el ingreso a la vivienda.

Después de conocer el robo, la mujer identificó que uno de los dispositivos hurtados contaba con un sistema de geolocalización. Por medio de esa herramienta comenzó a seguir su ubicación y estableció que los elementos estaban en Bogotá.

El recorrido la condujo hasta la localidad de Suba, donde encontró a tres hombres dentro de un vehículo estacionado. Al reconocerlos como los presuntos responsables, decidió acercarse para reclamar las pertenencias de su madre.

En uno de los videos del encuentro se escucha a la mujer exigir que le devuelvan el televisor y el bolso que habían sacado del apartamento.

La hija de la adulta mayor aseguró que previamente había solicitado acompañamiento de la Policía, pero los uniformados estaban atendiendo otro procedimiento y no pudieron llegar de inmediato. Por esa razón, decidió grabar el momento mientras reclamaba los objetos.

Durante la confrontación, la mujer insistió en que los hombres entregaran las pertenencias. Según su relato, los sujetos se mostraron asustados ante sus reclamos y finalmente bajaron el televisor del vehículo, que quedó en el suelo.

La hija de la víctima también aclaró que una camioneta que aparece en las grabaciones no estaba relacionada con los presuntos ladrones. Por el contrario, sus ocupantes habrían intentado ayudarla al notar lo que estaba ocurriendo.

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Aunque consiguió recuperar el televisor y algunas de las pertenencias, los tres hombres abandonaron el lugar y escaparon antes de que pudieran ser detenidos.

Tras lo ocurrido en Suba, la familia pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones para identificar y localizar a los tres hombres que habrían participado en el robo a la adulta mayor en Cajicá.

Por ahora, según la información suministrada, los señalados responsables no han sido capturados. La familia espera que los videos y demás elementos recopilados contribuyan al esclarecimiento del caso.

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