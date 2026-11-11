A pesar de las acciones del Gobierno de Abelardo de la Espriella en materia de seguridad, una escalofriante escena quedó bajo las cámaras y fue replicada por medio de las redes sociales.

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Explosivos lanzados desde drones, de acuerdo con la información de la periodista Vicky Dávila desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), atemorizaron un punto en la vía Panamericana.

El ataque se presentó contra el peaje de Mondomo, en carretera que comunica a Popayán y Cali, una de las zonas que más ha tenido este tipo de situaciones en los últimos meses.

Según los datos preliminares, el impactante episodio no desembocó en ninguna persona herida ni muertos, a pesar del momento de terror que se evidenció en los videos replicados.

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Atacan con explosivos lanzados desde drones las instalaciones del peaje de Mondomo ubicado sobre la vía Panamericana, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao y que aún no entra en operación. https://t.co/nCZOidbI9o — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 11, 2026

Acerca del impactante hecho que se vivió en la jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, en un peaje que todavía no entra en operación, se desconoce algún grupo que se atribuya los hechos hasta el momento.

Las grabaciones también enfocaron a los objetos voladores que protagonizaron los ataques en una zona como la vía Panamericana que ha sido blanco de múltiples atentados recientes.

En pasadas ocasiones, las autoridades han apuntado a la estructura Jaime Martínez, liderada por alias Iván Mordisco, como posibles autores de los ataques, aunque para este caso apenas empiezan las investigaciones para confirmar esta hipótesis.

Por ahora, las Fuerzas Armadas son las que van a darle seguimiento a un caso que tuvo un punto diferencial por el registro de los drones como parte del uso de explosivos a plena luz del día en la mencionada carretera colombiana.

En Colombia, la Vía Panamericana (clasificada técnicamente dentro de la red vial nacional principalmente como la Ruta Nacional 25) es la arteria de transporte más estratégica del occidente del país. Conecta la frontera sur con Ecuador, las principales capitales del suroccidente, el centro industrial y cafetero, y el noroccidente hacia la costa Caribe y el Urabá.

¿Por qué hay tantos atentados en la vía Panamericana de Colombia?

La recurrencia de atentados sobre la vía Panamericana en el suroccidente colombiano responde a factores territoriales, económicos y tácticos que aprovechan las estructuras armadas ilegales activas en esa región.

El tramo comprendido entre Popayán y Cali atraviesa municipios estratégicos del norte del Cauca, una zona montañosa que enlaza la cordillera Central con las selvas vírgenes del Pacífico colombiano.

Esa ubicación geográfica convierte al corredor terrestre en un paso obligado para el tráfico de cargamentos de cocaína, marihuana y armamento pesado procedentes de complejos enclaves ilegales de producción.

Disidencias de las Farc, frentes del Ejército de Liberación Nacional y bandas criminales disputan violentamente el control de estas rutas de escape hacia los esteros del océano Pacífico sur.

Los grupos armados ejecutan emboscadas y hostigamientos explosivos contra la infraestructura estatal sobre la vía para impedir el avance operativo de las Fuerzas Militares en los cañones montañosos aledaños.

Al atacar estaciones policiales y peajes en la carretera principal, los insurgentes desvían la atención de los uniformados que custodian las zonas rurales altas donde operan los laboratorios clandestinos.

La vía Panamericana representa además la única arteria pavimentada que abastece de víveres, medicamentos y combustibles a los departamentos de Nariño y Cauca desde el interior del país.

Por esa razón, los ataques contra este eje vial paralizan el comercio exterior y generan una presión mediática inmediata para forzar al Gobierno nacional a negociar concesiones territoriales.

La geografía quebrada y la cercanía de cañadas boscosas facilitan la huida rápida de los atacantes tras activar artefactos detonantes o disparar armas de largo alcance contra vehículos civiles.

Las autoridades redoblan los patrullajes y controles de vigilancia electrónica para neutralizar estas amenazas violentas, salvaguardando la movilidad comunitaria y el desarrollo económico en todo el suroccidente de Colombia.

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