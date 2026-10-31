Una moto bomba explotó en la mañana de este sábado 31 de octubre en el peaje El Mango, ubicado en el municipio de La Sierra, Cauca. El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 a. m. y provocó el cierre del paso por este punto de la vía Panamericana que conecta a este departamento con Nariño, mientras las autoridades atendían la emergencia.

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La alerta fue difundida inicialmente por la cuenta de X @YaCelacanto. Posteriormente, medios como El País y La FM reportaron el atentado y señalaron que la explosión ocasionó daños materiales en las instalaciones del peaje, por lo que está cerrado el paso para vehículos en la zona. De acuerdo con los primeros reportes, no había información sobre personas heridas.

(Vea también: Atentado con explosivos destruyó el peaje de El Mango en la vía Panamericana y hay alerta)

Un video grabado desde un vehículo deja ver parte de las consecuencias de la detonación. En las imágenes aparecen escombros sobre la zona, conos de seguridad y afectaciones en la infraestructura del peaje, mientras algunos vehículos comienzan a transitar nuevamente por el sector.

Por el momento las autoridades no han informado de personas heridas o muertas en la explosión. En cuanto a los responsables, no se han determinado, pero se presume que detrás estarían las disidencias de las Farc o el Eln. El pasado 12 de octubre hubo otro atentado en el mismo lugar, pero con un carro con explosivos, que dejó a tres personas heridas.

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