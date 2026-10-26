Por: El Espectador

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Javier Antonio Delgado Carabalí fue asesinado la mañana del lunes 26 de octubre mientras se encontraba recibiendo atención médica en el hospital de Suárez, Cauca. La alcaldía del municipio confirmó esta trágica noticia, emitiendo además un comunicado en el que hizo un llamado urgente para que se respeten tanto las instalaciones como el personal médico, recordando que cuentan con amparo en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esta normativa internacional resguarda la vida y la labor humanitaria de quienes integran el sector salud, así como la inviolabilidad de los hospitales y ambulancias, incluso en contextos de conflicto armado.

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Los hechos descritos por las autoridades indican que aproximadamente a las once de la mañana una ambulancia se dirigía al centro médico con un paciente en condición crítica. En el trayecto, el vehículo fue detenido por hombres armados, quienes intimidaron al personal médico. Tras una inspección, permitieron que la ambulancia continuara su marcha, aunque lo peor sucedería minutos más tarde. Ya en el hospital, otros hombres armados ingresaron a las instalaciones en busca del paciente, disparándole hasta acabar con su vida. Este acto brutal no solo interrumpió la labor médica sino que también puso en riesgo a todos los presentes en el centro asistencial.

El comunicado oficial de la administración municipal fue enfático: "La Administración Municipal recuerda que los hospitales, las ambulancias, el personal sanitario y las personas que reciben atención médica gozan de protección en virtud del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Atacar un centro asistencial y poner en riesgo a quienes allí se encuentran es una conducta inaceptable. Ninguna circunstancia justifica convertir un hospital en escenario de violencia", citó la alcaldía, según la información recogida.

Por su parte, el alcalde César Lizardo se sumó a la exigencia de respeto por la vida e integridad tanto de los pacientes como del personal sanitario. Solicitó de manera explícita garantías para que los trabajadores de la salud puedan desempeñar su función humanitaria sin verse amenazados ni agredidos, resaltando la importancia de preservar la seguridad en espacios de atención médica ante cualquier circunstancia.

Este hecho evidencia la vulnerabilidad de los servicios médicos en ciertas zonas del país y la urgencia de reforzar las garantías para el ejercicio de la labor humanitaria, tal como subraya la cobertura de El Espectador.

¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y cómo protege a hospitales y personal médico?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que busca limitar los efectos de los conflictos armados sobre las personas y bienes, especialmente protegiendo a quienes no participan en hostilidades, como pacientes y personal sanitario, así como las instalaciones hospitalarias. Atacar hospitales o al personal médico constituye una violación a estas normas.

¿Qué significa que los hospitales sean inviolables en situaciones de conflicto?

Que los hospitales sean inviolables implica que, según las normas citadas en el comunicado de la alcaldía de Suárez, no pueden ser atacados ni utilizados como escenarios de violencia bajo ninguna circunstancia, protegiendo así a pacientes y trabajadores de la salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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