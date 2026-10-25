Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella ofreció detalles precisos sobre la operación Ónix, una intervención militar efectuada contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la zona rural de El Tambo, Cauca. De acuerdo con el mandatario, esta acción fue catalogada como la más relevante de los últimos ocho años en el combate contra esta organización guerrillera. Entre las personas que murieron durante el bombardeo, se destaca la presencia de “Marcos Pacífico”, quien era considerado el jefe del frente José María Becerra del Eln, perteneciente a la estructura del frente de guerra suroccidental. Así mismo, en la operación perdió la vida alias “Ochenta” o “Murillo”, descrito como otro dirigente de jerarquía dentro de dicha organización.

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Según cifras oficiales proporcionadas por De la Espriella en un mensaje divulgado en sus redes sociales, la operación Ónix dejó un saldo de diez muertos. El presidente subrayó la relevancia estratégica del objetivo alcanzado, puesto que alias Marcos Pacífico acumulaba más de 24 años como miembro activo del Eln. Sobre este, las autoridades atribuyen la autoría de más de 62 asesinatos, el reclutamiento forzado de cientos de menores y la responsabilidad en el desplazamiento forzado de más de 500 personas en la región. Por estos hechos, el mandatario afirmó que este operativo representó un golpe trascendental contra los mandos del Eln en el suroccidente del país, debilitando significativamente la capacidad de dirección del grupo.

La operación Ónix no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de acciones enfocadas en reducir las capacidades del Eln, de acuerdo con la información publicada. Un golpe anterior se produjo el 21 de septiembre, cuando las autoridades reportaron la muerte de Ricardo Trigos Peñaranda, alias “Resorte”, identificado como jefe financiero del Frente de Guerra Urbano Nacional Reynaldo Ardila Gómez del Eln. La baja de alias Resorte se registró durante enfrentamientos armados en la vereda Palo Colorado, en Chinácota, Norte de Santander, y estuvo a cargo de fuerzas combinadas de la Segunda División del Ejército, la Brigada 30 y el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar, en coordinación con el Gaula de la Policía de Cúcuta.

Según lo confirmado por las fuentes citadas, la operación Ónix es el quinto bombardeo que el gobierno actual ejecuta contra el Eln en el Cauca, consolidándose como una de las ofensivas más importantes en esa región.

¿Quiénes eran alias “Marcos Pacífico” y alias “Ochenta” dentro del Eln?

Alias “Marcos Pacífico” era señalado como jefe del frente José María Becerra, una de las estructuras del Eln en el frente de guerra suroccidental, mientras “Ochenta” o “Murillo” también figuraba como dirigente clave en ese grupo. Ambos desempeñaban roles de liderazgo y, según la información registrada oficialmente, concentraban múltiples responsabilidades en la planeación y ejecución de actividades criminales.

¿Cuántas personas murieron en la operación Ónix contra el Eln en Cauca?

La cifra oficial de muertos en la operación Ónix asciende a diez, incluyendo líderes clave como alias “Marcos Pacífico” y “Ochenta”, según datos confirmados por el presidente Abelardo de la Espriella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.