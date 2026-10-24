Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció los resultados de una operación militar que tuvo como blanco a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con la información revelada por el propio mandatario, el operativo de las Fuerzas Militares se registró en una zona rural de El Tambo, Cauca, y dejó como resultado la muerte de nueve personas. Al entregar el balance del operativo, De la Espriella cerró su comunicación con una expresión que ya ha empleado en contextos similares: “¡Bienvenidos a la patria milagro, miserables!”. Esta frase, según registros de publicaciones previas, suele aparecer en mensajes relacionados tanto con operativos de seguridad como con actuaciones judiciales, reforzando así su postura frente a los grupos armados ilegales.

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El mandatario aseguró en su mensaje que el bombardeo representa un golpe significativo contra la estructura militar del ELN, especialmente en el suroccidente de Colombia. Además, insistió en que el objetivo de su gobierno es continuar la persecución y el desmantelamiento de la organización armada. Entre los muertos durante la operación, el presidente mencionó la posible presencia de alias ‘Marcos Pacífico’, a quien señaló como uno de los cabecillas principales del ELN; sin embargo, aclaró que la confirmación de su identidad dependía de procesos de identificación forense que estaban pendientes.

De la Espriella reiteró en su reporte la determinación de las autoridades por mantener la presión sobre el ELN y otras organizaciones ilegales. Cabe resaltar que la expresión “Patria Milagro”, empleada por el presidente tras el bombardeo, ya ha sido escuchada antes. Según información registrada, el mandatario la ha utilizado en eventos relacionados con la captura de supuestos integrantes de grupos armados y, también, tras el caso del hombre acusado de amenazar a la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Durante la jornada, las primeras informaciones que circularon sobre el operativo mencionaron balances preliminares diferentes y ubicaron incluso la operación militar en el departamento de Nariño. No obstante, fue el presidente quien, posteriormente, confirmó que los hechos tuvieron lugar en El Tambo, Cauca, con un total de nueve personas fallecidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa ‘Patria Milagro’ en las comunicaciones del presidente Abelardo de la Espriella?

La expresión ‘Patria Milagro’ es una frase empleada en repetidas ocasiones por el presidente Abelardo de la Espriella cuando comunica resultados de operativos de seguridad y capturas de miembros de grupos armados ilegales. Esta frase aparece para remarcar su postura frente a quienes pertenecen a estas organizaciones y ha sido usada tanto en el anuncio del bombardeo contra el ELN como en otros casos judiciales recientes.

¿Cuántos muertos dejó la operación militar contra el ELN según el reporte oficial?

Según el reporte oficial del presidente Abelardo de la Espriella, la operación militar de las Fuerzas Militares contra integrantes del ELN en zona rural de El Tambo, Cauca, dejó como resultado la muerte de nueve personas. Entre los fallecidos podría encontrarse alias ‘Marcos Pacífico’, aunque esa identidad esperaba confirmación forense.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.