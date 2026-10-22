“¡Bienvenidos a la patria milagro, miserables!”. Con esa frase, el presidente Abelardo de la Espriella cerró su publicación sobre un bombardeo de las Fuerzas Militares contra integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln), en una operación que, según el reporte oficial, dejó nueve muertos en zona rural de El Tambo, Cauca.

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(Vea también: Revelan nombre del cabecilla del Eln dado de baja en el bombardeo entre Nariño y Cauca)

El mandatario acompañó el balance militar con un mensaje en el que prometió mantener la ofensiva contra esa guerrilla y aseguró que sus integrantes no tendrán dónde esconderse de la acción del Estado.

“No habrá un solo rincón de Colombia donde puedan esconderse de la fuerza legítima del Estado”, escribió el jefe de Estado, quien también afirmó que las autoridades perseguirán a los integrantes de esa organización y buscarán desmantelar sus estructuras.

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La expresión final llamó la atención por el tono con el que el presidente se dirigió a los integrantes del grupo armado. Además, se suma a una frase que ha incorporado a sus mensajes públicos sobre seguridad y que ya ha utilizado en otros procedimientos contra presuntos delincuentes.

¡Golpe demoledor al narcoterrorismo del ELN en el suroccidente colombiano! En una operación de bombardeo estratégico de nuestras Fuerzas Militares, desarrollada en zona rural de El Tambo, Cauca, fueron dados de baja 9 integrantes del grupo narcoterrorista ELN, entre ellos, de acuerdo con la identificación preliminar, alias “Marcos Pacífico”, objetivo de alto valor y uno de los principales cabecillas de esa organización criminal. Su identidad está pendiente de confirmación decadactilar. Este criminal era el segundo cabecilla y responsable militar del Frente de Guerra Suroccidental del ELN, máximo jefe del frente José María Becerra y responsable de dirigir tres frentes narcoterroristas que operan en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Estaba vinculado con secuestros, atentados y ataques contra nuestra Fuerza Pública en Cali y Buenaventura. También se le atribuye haber impartido órdenes a las milicias urbanas del ELN durante las protestas de 2022. Este resultado representa un golpe contundente a la estructura militar, al mando territorial y a las redes urbanas del ELN en el Pacífico colombiano. Que lo tengan claro todos los narcoterroristas: no habrá un solo rincón de Colombia donde puedan esconderse de la fuerza legítima del Estado. Los perseguiremos sin descanso, desmantelaremos sus estructuras y acabaremos con su capacidad de sembrar terror entre los colombianos. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro, miserables! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 22, 2026

De la Espriella ha repetido la expresión en otros operativos

La referencia a la “patria milagro” no apareció por primera vez en el mensaje sobre el bombardeo contra el Eln.

El pasado 15 de octubre, el presidente utilizó esa expresión al informar sobre la captura de nueve presuntos integrantes del Frente 57 Yair Bermúdez, una estructura disidente de las antiguas Farc. En esa publicación, el mandatario también presentó el resultado como un golpe contra las organizaciones armadas ilegales.

La frase igualmente apareció en un mensaje divulgado después de que un juez ordenara medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de amenazar a la primera dama, Ana Lucía Pineda.

En esa ocasión, De la Espriella escribió: “¡Bienvenido a la patria milagro, miserable!”, en una publicación relacionada con el proceso judicial contra el señalado por las amenazas.

Así, la expresión ha pasado por distintos escenarios de la agenda de seguridad del Gobierno: desde operativos contra grupos armados hasta actuaciones judiciales relacionadas con presuntos delitos cometidos por particulares.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.