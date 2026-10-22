Escrito por:  Redacción Nación
Oct 22, 2026 - 3:32 pm

“¡Bienvenidos a la patria milagro, miserables!”. Con esa frase, el presidente Abelardo de la Espriella cerró su publicación sobre un bombardeo de las Fuerzas Militares contra integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln), en una operación que, según el reporte oficial, dejó nueve muertos en zona rural de El Tambo, Cauca.

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El mandatario acompañó el balance militar con un mensaje en el que prometió mantener la ofensiva contra esa guerrilla y aseguró que sus integrantes no tendrán dónde esconderse de la acción del Estado.

“No habrá un solo rincón de Colombia donde puedan esconderse de la fuerza legítima del Estado”, escribió el jefe de Estado, quien también afirmó que las autoridades perseguirán a los integrantes de esa organización y buscarán desmantelar sus estructuras.

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La expresión final llamó la atención por el tono con el que el presidente se dirigió a los integrantes del grupo armado. Además, se suma a una frase que ha incorporado a sus mensajes públicos sobre seguridad y que ya ha utilizado en otros procedimientos contra presuntos delincuentes.

De la Espriella ha repetido la expresión en otros operativos

La referencia a la “patria milagro” no apareció por primera vez en el mensaje sobre el bombardeo contra el Eln.

El pasado 15 de octubre, el presidente utilizó esa expresión al informar sobre la captura de nueve presuntos integrantes del Frente 57 Yair Bermúdez, una estructura disidente de las antiguas Farc. En esa publicación, el mandatario también presentó el resultado como un golpe contra las organizaciones armadas ilegales.

La frase igualmente apareció en un mensaje divulgado después de que un juez ordenara medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de amenazar a la primera dama, Ana Lucía Pineda.

En esa ocasión, De la Espriella escribió: “¡Bienvenido a la patria milagro, miserable!”, en una publicación relacionada con el proceso judicial contra el señalado por las amenazas.

Así, la expresión ha pasado por distintos escenarios de la agenda de seguridad del Gobierno: desde operativos contra grupos armados hasta actuaciones judiciales relacionadas con presuntos delitos cometidos por particulares.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.

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